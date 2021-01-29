Комітет Ради підтримав правки «Євросолідарності» про заборону російської вакцини

SputnikV і Росія не будуть ставити свої сумнівні експеременти на українцях, – наголосила Сюмар

Правки «Європейської солідарності» щодо швидкої реєстрації вакцини від коронавірусу були враховані комітетом з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар на своїй сторінці в мережі Facebook під час засідання комітету.

«Зранку з Яною Зінкевич на медичному комітеті. Законопроєкт про екстренну реєстрацію вакцин. Вчора це був закон про можливість реєструвати будь-які експериментальні ліки. Зараз ми обмежили це винятково вакцинами від Ковід-19», – зазначила народна депутатка.

Крім цього, на засіданні комітету було враховано поправку «Європейської солідарності» щодо заборони російської вакцини в Україні.

«️І головне – комітет врахував нашу поправку – заборонити в Україні вакцини, розроблені країною агресором. SputnikV і Росія не будуть ставити свої сумнівні експеременти на українцях», – наголосила Вікторія Сюмар.

Ці пропозиції є частиною антиковідного плану п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Зокрема, «ЄС» внесла у Верховну Раду законопроєкти, які передбачають прозорий графік вакцинації з пріоритетом для медиків, військових, працівників освіти і соціальної сфери; жорстку відповідальність за порушення графіку щеплень; якісне лікування ковіду; обмеження вартості ліків, вакцин і тестів.

Порошенко закликає також провести загальне тестування протягом місяця, забезпечити ізоляцію хворих чи інфікованих замість тотального карантину; гарантувати підтримку, страхування і реальні доплати для лікарів, а також припинити мародерство на коронавірусі через «Велике крадівництво».

Як вже відомо, 29 січня Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцин. Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Очільник МОЗ Максим Степанов стверджує, що на першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб. А самі щеплення нібито розпочнуться в лютому. При цьому Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V».

Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами. Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань. Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми. Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%. Читайте також:



