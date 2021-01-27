Євросолідарність оприлюднила «антиковідний план» Порошенка

«ЄС» пропонує надавати у 2021 та 2022 роках податкову знижку на витрати з діагностики і тестування Covid-19

В «антиковідному» законопроекті йдеться про термінове тестування, заборону російської вакцини, кримінальну відповідальність за афери зі щепленням

Депутати з фракції «Європейська солідарність» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкти 4645, 4646 та 4647, які передбачають заходи щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу. Про деталі «антиковідного» плану розповіла під час брифінгу народний депутат Марія Іонова.

«Вчора влада Зеленського пообіцяла українцям розпочати вакцинацію вже з лютого. Але лютий за чотири дні, і ми розуміємо, що чуда не станеться. Резервація вакцин, їхня реєстрація, закупівля, підготовка кампанії вакцинації, логістика в регіонах. Всі ці стадії провалені. Ми тільки чуємо анонси, теорію, обіцянки», – наголосила Марія Іонова.

У Євросолідарності пропонують провести тотальне тестування, визначити пріоритетні групи громадян для щеплення від коронавірусу, заборонити закупівлю вакцини в Росії, встановити кримінальну відповідальність за оборудки з вакциною. Також «ЄС» пропонує надавати у 2021 та 2022 роках податкову знижку на витрати з діагностики і тестування Covid-19, придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, необхідних для лікування.

«Європейська солідарність» вже рік пропонує план Порошенка для боротьби з Covid, аби всі медики отримали надбавки до зарплати, аби всі, хто працює з ковідними пацієнтами, отримали не одну зарплату, а три. Ми пропонуємо збільшити в бюджеті кошти на вакцинацію і негайно розпочати просвітницьку програму. Інакше Україна надовго опиниться за новим ковідним муром», – нагадала Марія Іонова.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.