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    Коли насправді вакцинують українців? Впливове західне видання назвало правдиву дату

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    Україна опинилася в черзі за вакцинами у кінці списку - серед країн Африки&nbsp; - Коли насправді вакцинують українців? Впливове західне видання назвало правдиву дату
    Україна опинилася в черзі за вакцинами у кінці списку - серед країн Африки 
    Фото: Stefan Puchner /dpa

    Україна ймовірно отримає широкий доступ до ковід-вакцини не раніше 2023 року

    Україна зможе отримати широкий доступ до вакцини від коронавірусу не раніше 2023 року. Разом з Україною пізній доступ до вакцини будуть мати ще 85 країн світу.

    Про це повідомляє видання The Economist.

    Швидше за усіх вакцина з'явиться в країнах Європи, США, Сінгапурі, Об'єднаних Арабських Еміратах та Гонконгу. Тут вакцина буде доступна в широкому доступі до кінця 2021 року.

    Україна потрапила в список країн, які отримають широкий доступ до вакцини майже останніми. Більшість країн у цьому списку - на Африканському континенті.

    Прогнози аналітиків ґрунтуються на угодах про постачання, обмеженості виробництва, невпевненості у вакцинах, чисельності населення і доступності медпрацівників.

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    Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна до 1 лютого очікує рішення COVAX щодо включення у розподіл вакцин першої хвилі. Шмигаль також розповів, що Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин. Сама вакцинація розпочнеться в лютому. За його словами, найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцини.

    Між іншим, Рада сьогодні планує затвердити План вакцинації українців. 27 січня нардепи планують розглянути проєкт постанови «Про Національний план вакцинації населення України проти Covid-19». У документі міститься вимога до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я України якнайшвидше розробити та ухвалити план вакцинації населення України від коронавірусу SARS-CoV-2, «базуючись на даних епідеміологічного спостереження, математичного моделювання та прогнозування, а також з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій та досвіду інших країн».

    А ось у «Слузі народу» вже б’ють на сполох: населення не хоче вакцинуватисьЦе дуже погано та тривожно, про що в інтерв'ю «Главкому» повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

    Нагадаємо, за результатами соціологічної групи «Рейтинг» 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу. Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною.

    Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

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    Теги: медицина Україна хвороби щеплення вакцинація ліки медичні препарати лікарські препарати коронавірус
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