Комітет Ради розблокував розгляд законопроекту Разумкова щодо Конституційного суду

Антикорупційний комітет Ради відхилив альтернативний законопроект нардепа Олександра Дубінського

Антикорупційний комітет Верховної Ради розблокував розгляд законопроектів щодо повернення НАЗК повноважень скасованих КСУ. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин.

«Щойно відхилили законопроект 4304-1 авторства Дубінського щодо повернення повноважень

Національного агентства з питань запобігання корупції - НАЗК які скасував КСУ. Той, який був альтернативний до законопроекту спікера ... Після відхилення законопроекту є можливість розглядати 4304 (Разумкова) в залі», – написав Юрчишин.

За словами Юрчишина, Дубінський пропонував взагалі вивести суддів з-під дії закону «Про запобігання корупції».

5 листопада Дубінський заблокував розгляд законопроекту Разумкова щодо відновлення е-декларування, внісши на розгляд альтернативний законопроект.

2 листопада спікер Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС. Вже після цього Кабмін протягом двох місяців внесе до парламенту пропозиції щодо врегулювання питань, які порушили своїм рішенням судді КС.

Комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова як найбільш компромісний, а законопроект президента Володимира Зеленського відхилили як неконституційний.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.