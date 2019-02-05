Комітет Ради вимагає скликати РНБО і оголосити епідемію кору



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У січні 2019 року в Україні було зафіксовано понад 15 тисяч випадків захворювання на кір

Депутати вважають, що епідемію кору може оголосити РНБО

Комітет Верховної Ради з охорони здоров'я ухвалив рішення звернутися до президента з вимогою скликати засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з кором, повідомляє Інтерфакс-Україна у вівторок, 5 лютого.

Крім того, комітет вирішив визнати роботу МОЗ щодо запобігання росту захворюваності на кір незадовільною. Водночас депутати вважають, що епідемію кору може оголосити РНБО.

Своєю чергою, завідувачка кафедрою інфекційних хвороб національного медуніверситету ім. Богомольця Ольга Голубовська зазначила, що штаб із запобігання захворюваності на кір, створений при Міністерстві охорони здоров'я, востаннє засідав півтора року тому. Тоді як, за словами завідувача кафедри мікробіології, імунології та вірусології НМУ Володимира Широбокова, в 2018 році відбулося чотири засідання цього штабу.

Також члени комітету вважають, що штаб із боротьби з захворюваністю на кір повинен працювати при РНБО.

Раніше стало відомо, що за перший місяць 2019 року в Україні було зафіксовано понад 15 тисяч випадків захворювання на кір. Водночас за весь минулий рік було зафіксовано менше 55 хворих.

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