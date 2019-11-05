Уряд сьогодні презентує проєкт Держбюджету-2020



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За словами Гончарука, у проект Держбюджету-2020 закладено «розвиток стратегічно важливих напрямків для людей»

Кабінет міністрів України сьогодні, 5 листопада, в онлайн-режимі презентує проєкт держбюджету на 2020 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

«Завтра (5 листопада — ред) об 11:00 ми всім складом уряду презентуємо головний фінансовий документ країни в наступному році для всіх українців. Онлайн», — написав Прем’єр.

За словами Гончарука, у проект Держбюджету-2020 закладено «розвиток стратегічно важливих напрямків для людей». Він уточнив, що одна з них — медицина. З його слів, йдеться про систему екстреної медичної допомоги.

Також він зазначив, що уряд відходить від практики підвищення податків.

«Вперше без підвищення податків та зі скороченням дефіциту, щоб зменшувати борги, які всі мають віддавати. Ми відходимо від такої практики. Ми будемо більше заробляти всередині країни — за рахунок приватизації, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, лібералізації ринків», — написав прем’єр.

Він додав, що проєкт передбачає «багато інноваційних речей, в яких закладена капіталізація зростання».

«За рахунок цього у нас будуть кошти, щоб підвищувати соціальні стандарти», — додав Гончарук.