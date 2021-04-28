Компанія «Богдан» пішла війною на Гетманцева

Гетманцев заявив, що «Богдан» постачав за завищеними на 66 % цінами транспортт для армії

Гетманцев заявив, що «Богдан» постачав за завищеними на 66 % цінами транспортт для армії

Гетманцев заявив, що «Богдан» постачав за завищеними на 66 % цінами транспортт для армії

На Черкаському автозаводі зазначили, що слова Гетманцева – це «відверта брехня»

На Черкаському автозаводі «Богдан» обурені заявою голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева про те, що начебто підприємство постачало «транспортні засоби по завищеним на 66% цінам». ДП «АСЗ № 2» вже готує позов до суду, повідомили в пресслужбі компанії.

На Черкаському автозаводі зазначили, що слова Гетманцева – це «відверта брехня».

«Саме за останні два роки під виглядом військової стали закуповувати перефарбовану цивільну техніку по значно вищих цінах, ніж її постачав Черкаський автозавод у попередні роки. В окремих випадках ця різниця сягала майже 500(?!) тисяч гривень на одному автомобілі! Але цей та інші аналогічні випадки поки що дивним чином не зацікавили правоохоронні органи», – йдеться у повідомленні.

На заводі зазначають, що всі поставки автомобілів «Богдан 63172» до Збройних сил України відбувалися в повній відповідності до постанов Кабінету міністрів.

У компанії говорять про «фактично світовий рекорд із мізерності прибутку виробника автотранспорту».

Нагадаємо, Гетманцев закликає правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати махінації в оборонному секторі та ймовірну причетність до них колишніх вищих посадових осіб та їх оточення.

«Згадаємо завод «Богдан», який постачав за завищеними на 66 % цінами транспортні засоби для нашої армії. Це не вкладається в голові нормальної людини – як можна заробляти на святому», – розповів Гетманцев у коментарі «Укрінформу».

Нагадаємо, українців зобов'яжуть віднести в банк усю готівку, яку вони накопичили, і заплатити з неї 5% податку. Причому заплатити доведеться, навіть якщо ці гроші були накопичені з офіційних доходів, з яких вже сплачено всі відрахування. Така норма міститься в законопроєктах про «податкову амністію», які розробив Данило Гетманцев.