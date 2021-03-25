Щорічні втрати економіки від нелегального продажу палива складають 10-14 млрд грн, − Гетманцев

«Нафтопереробний завод – це не самовар, а велике підприємство. Його важко заховати. Всі їх знають. Вони працюють і не платять податки», – зазначає Гетманцев

Гетманцев констатував , що в країні безкарно діє в тіні більше 20 міні-нафтопереробних заводів

Торгівля нелегальними ПММ в Україні придбала критичних масштабів. За даними Нафтогазової асоціації України щорічні втрати економіки від діяльності нелегальних міні-НПЗ складають 3,7 млрд. грн. Ще від 10 до 14 млрд грн держава втрачає від тіньових схем реалізації палива автозаправними мережами.

Про це, в інтерв'ю виданню «Бізнес Цензор» розповів глава Комітету з питань фінансів, податкової і митної політики ВРУ Данило Гетманцев.

Як приклад масовості ухилення мережами АЗС від оподаткування, народний депутат продемонстрував журналістам видання фіскальний чек контрольної закупівлі палива, зробленої на одній із станцій «БРСМ».

«Ось чек. Але в цьому чеку вказано, що ви здійснили попередню оплату «Відомість К». Це означає, що вони повертають споживачеві, який купив нафтопродукти, гроші. Роблять відміну. Але насправді ніхто, безумовно, це паливо не повертає, просто таким чином прикривається нелегальний продаж палива. Пояснюю. Я заводжу в Україну паливо, або купую тут, з ПДВ. Потім продаю споживачеві за готівку. За документами ця операція не проходить. А вам, припустимо, потрібний податковий кредит, щоб перекрити їм свої зобов'язання по сплаті ПДВ. І ви шукаєте податковий кредит. Ви купуєте в мене нібито це паливо, платите безготівковим способом, я вам повертаю готівку за вирахуванням свого відсотка. І податкова бачить, що я по безготівці продав вам цей товар, який насправді був проданий на АЗС за готівку. Це і є горезвісне скручування ПДВ. Це системна проблема на ринку нафтопродуктів. Оскільки паливо дуже зручно «скручується» в порівнянні з іншими товарами, оскільки палива потребує увесь бізнес», – сказав Гетманцев.

Керівник фінансового Комітету констатував також, що в країні безкарно діє в тіні більше 20 міні-нафтопереробних заводів, що виробляють величезні об'єми нелегального палива.

«Нафтопереробний завод, навіть маленький – це не самовар, а велике підприємство. Його важко заховати. Всі їх знають. Вони працюють і не платять податки», – зазначає Гетманцев. При цьому багато хто з міні-НПЗ не мають навіть ліцензії на здійснення господарської діяльності з виробництва палива.

«Бізнес Цензор» опублікував список підприємств, які працюють без ліцензій, складений на основі даних операторів паливного ринку:

«Транскомплект-В», м. Павлоград, Дніпропетровська область (Потужність невідома);

«Блек Ойл», м. Новомосковськ, Дніпропетровська область (2500 т / міс.);

«Трейд Коммодіді», м. Каменських, Дніпропетровська область (2000 т / міс.);

«Мета Юніон», м. Долинське, Кіровоградська область (Потужність невідома);

«Спец Енергомаш», смт. Побузьке, Кіровоградська область (Потужність невідома);

Фірма «Гарант», с. Жовтневе, Полтавська область (Потужність невідома);

«Пасіпол», с. Сагайдак, Полтавська область (4500 т / міс.);

«Еко-Оіл», с. Окоп, Полтавська область (Потужність невідома);

«Зернопродукт», с. Яреськи, Полтавська область (1000 т / міс.);

«МТН-Полтава», м. Полтава (2000 т / міс.);

«Агровелій», м. Лебедин, Сумська область (2500 т / міс.);

«Агро Нафта», м. Бобровиця, Чернігівська область (800 т/міс)

Крім того, в Україні працюють кілька міні-НПЗ невідомих власників: у Кривому Розі (2000 т/міс.), м. Решетилівка, Полтавської області (потужність невідома), м. Мерефа, Харківської області (6000 т/міс.), м. Люботин, Харківської області (2000 т/міс.), с. Шрамківка, Черкаської області (1500 т/міс.).

Данило Гетманцев заявив, що завданням його Комітету та правоохоронних органів змусити роздрібних реалізаторів палива і нелегальних виробників ПММ вийти з тіні, платити податки або ж припинити їх діяльність.

«Проблема без перебільшення загрожує національній безпеці. Я не виключаю, що сьогодні це питання має бути вирішене на рівні Ради національної безпеки і оборони», – резюмував глава фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Читайте також: