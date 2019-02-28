Компартія КНР закликає однопартійців триматися приписів Маркса і Леніна



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Членам Компартії нагадали про те, що вони не можуть сповідувати будь-яку релігію, хоча в КНР гарантується свобода совісті і віросповідання

В 2019 році в КНР проведуть нові чистки нелояльних членів компартії

Офіційне інформаційне агентство КНР Xinhua опублікувало велику заяву щодо того, як краще посилювати керівну роль компартії в країні.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Членів компартії закликають вірити в приписи вчень Маркса і Леніна, а також не вірити в гроші. Окремо в заяві міститься заклик боротися із перекручуванням вчення Карла Маркса.

Так само в заяві членам КПК нагадали про те, що вони не можуть сповідувати будь-яку релігію, хоча в КНР гарантується свобода совісті і віросповідання. Дана теза була спричинена набуттям популярності окультних практик в китайських провінціях.

До того ж в заяві членам КПК нагадали про необхідність зберігати вірність керівництву партії, не ставлячи під сумнів рішення керівництва навіть всередині самої партії. Також заява, опублікована на сайті агентства Xinhua, нагадала членам КПК про небезпеку віри в лібералізм. Очікується, що цього року в КНР пройдуть масові чистки нелояльних членів компартії.

Нагадаємо, представник ліберального крила Комуністичної партії Китаю Ху Депінг закликав нинішнє керівництво КНР вчитися на помилках СРСР і виносити уроки із нинішньої конфронтації із США.