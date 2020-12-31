Компроміс року? Іспанія і Британія домовилися про долю Гібралтару

Гібралтару вдасться уникнути жорсткого локдауну

Уряди Великої Британії та Іспанії домовилися про те, що Гібралтар залишатиметься частиною Шенгенської зони, таким чином уникнувши встановлення жорсткого кордону на острові з початку нового року, повідомляє Sky News з посиланням на заяву глави МЗС Іспанії Аранчі Гонзалез Лаї. Між тим глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що ця домовленість ляже в основу окремого договору між Великою Британією та ЄС щодо Гібралтару.

Він також додав, що документ, про який сьогодні було домовлено між Лондоном і Мадридом, буде надісланий до Єврокомісії з метою започаткування переговорів щодо укладання формальної угоди між країнами щодо Гібралтару.

Як зазначає «Укрінформ», на референдумі 2002 року 99% гібралтарців відкинули ідею про те, що Велика Британія має ділити суверенітет над Гібралтаром з Іспанією. Але 2016 року майже 96% виборців у Гібралтарі підтримали перебування території в ЄС, тоді як у Великій Британії 52% виборців проголосували за вихід з Євроспільноти.

24 грудня ЄС та Велика Британія оголосили про досягнення домовленості щодо угоди про відносини після перехідного періоду.