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    Світовий банк спрогнозував наслідки підвищення мінімальної зарплати в Україні

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    Україна розраховує залучити $2,9 млрд у вигляді додаткового офіційного фінансування (від МВФ, СБ та ЄС) до кінця поточного року - Світовий банк спрогнозував наслідки підвищення мінімальної зарплати в Україні
    Україна розраховує залучити $2,9 млрд у вигляді додаткового офіційного фінансування (від МВФ, СБ та ЄС) до кінця поточного року

    Збільшення мінімальної зарплати у 2021 році може привести до збільшення бюджетного дефіциту до понад 6,0% від ВВП

    Збільшення мінімальної заробітної плати у 2021 році може привести до збільшення бюджетного дефіциту до понад 6,0% від ВВП. Про це йдеться в прогнозі Світового банку.

    Зазначається, що підвищення мінімальної зарплати також призведе до зростання загальних потреб у фінансуванні до понад 13% від ВВП.

    Як наголошується в прогнозі, макрофіскальні ризики для України пов'язані з істотними потребами у фінансуванні, при цьому потреби у виплаті держборгу оцінюються в розмірі понад 7% від ВВП у 2021 і 2022 роках.

    Наголошується, що Україна, як і раніше, розраховує залучити $2,9 млрд у вигляді додаткового офіційного фінансування (від МВФ, СБ та ЄС) до кінця поточного року. Якщо ці кошти затримаються, уряду доведеться обмежити витрати або запозичити більше всередині країни.

    «Фінансові ризики залишаться високими в середньостроковій перспективі. Таким чином, стримування тиску на поточні витрати необхідно для підтримки бюджетного дефіциту на більш стійкому рівні, а також для закріплення інфляційних очікувань. Підвищення заробітної плати в державному секторі також має відповідати реалізації більш широких реформ у сфері охорони здоров'я та освіти і відповідати зростанню продуктивності праці», – йдеться в документі.

    Як повідомлялося, 14 вересня вранці на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Одними із ключових пріоритетів проєкту Державного бюджету України на 2021 рік є доступна медицина і протидія пандемії коронавірусу.

    Також нагадаємо, що з 1 вересня в Україні збільшилась мінімальна зарплата.

    Верховна Рада 25 серпня ухвалила законопроєкт зі змінами до держбюджету на 2020 рік, який передбачає збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5 000 гривень вже з 1 вересня.

    Разом з тим в Україні суттєво зросли борги із зарплат. Згідно даних Державної служби статистики, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 серпня 2020 року склала 3,4 млрд гривень.

    Слід нагадати також, що із 1 вересня ціна газу для населення виросла майже в півтора рази.

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