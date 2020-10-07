Світовий банк спрогнозував наслідки підвищення мінімальної зарплати в Україні



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Україна розраховує залучити $2,9 млрд у вигляді додаткового офіційного фінансування (від МВФ, СБ та ЄС) до кінця поточного року

Збільшення мінімальної зарплати у 2021 році може привести до збільшення бюджетного дефіциту до понад 6,0% від ВВП

Збільшення мінімальної заробітної плати у 2021 році може привести до збільшення бюджетного дефіциту до понад 6,0% від ВВП. Про це йдеться в прогнозі Світового банку.

Зазначається, що підвищення мінімальної зарплати також призведе до зростання загальних потреб у фінансуванні до понад 13% від ВВП.

Як наголошується в прогнозі, макрофіскальні ризики для України пов'язані з істотними потребами у фінансуванні, при цьому потреби у виплаті держборгу оцінюються в розмірі понад 7% від ВВП у 2021 і 2022 роках.

Наголошується, що Україна, як і раніше, розраховує залучити $2,9 млрд у вигляді додаткового офіційного фінансування (від МВФ, СБ та ЄС) до кінця поточного року. Якщо ці кошти затримаються, уряду доведеться обмежити витрати або запозичити більше всередині країни.

«Фінансові ризики залишаться високими в середньостроковій перспективі. Таким чином, стримування тиску на поточні витрати необхідно для підтримки бюджетного дефіциту на більш стійкому рівні, а також для закріплення інфляційних очікувань. Підвищення заробітної плати в державному секторі також має відповідати реалізації більш широких реформ у сфері охорони здоров'я та освіти і відповідати зростанню продуктивності праці», – йдеться в документі.

Як повідомлялося, 14 вересня вранці на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Одними із ключових пріоритетів проєкту Державного бюджету України на 2021 рік є доступна медицина і протидія пандемії коронавірусу.

Також нагадаємо, що з 1 вересня в Україні збільшилась мінімальна зарплата.

Верховна Рада 25 серпня ухвалила законопроєкт зі змінами до держбюджету на 2020 рік, який передбачає збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5 000 гривень вже з 1 вересня.

Разом з тим в Україні суттєво зросли борги із зарплат. Згідно даних Державної служби статистики, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 серпня 2020 року склала 3,4 млрд гривень.

Слід нагадати також, що із 1 вересня ціна газу для населення виросла майже в півтора рази.