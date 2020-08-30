В Україні суттєво зросли борги із зарплат



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Місячний приріст заборгованості становить 254,1 млн грн

Держстат назвав три області, де працівникам підприємств заборгували найбільше

В Україні разом з ростом середньої зарплати збільшилися і борги роботодавців перед працівниками. Згідно даних Державної служби статистики, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 серпня 2020 року склала 3,4 млрд гривень.

Це на 8,1% (на 254,1 млн гривень) більше, ніж місяць тому (3,15 млрд гривень). При цьому заборгованість працівникам економічно активних підприємств склала 2,18 млрд гривень, що на 2,38 млрд гривень (12,2%) більше, ніж місяцем раніше (1,94 млрд гривень).

Зазначається, що сума заборгованості з виплати заробітної плати найбільше зросла у Львівській (на 50% більше, ніж місяцем раніше), Луганській (на 20,1% більше) та Кіровоградській (на 19,1% більше) областях.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні підвищується з 1 вересня до 5000 гривень. Після цього планується ще два підвищення «мінімалки» в 2021 році – до 6000 і 6500 гривень. Міністерство фінансів уже враховує цю ініціативу при складанні проекту державного бюджету на 2021 рік.

Як повідомлялося, 25 серпня, бюджетний комітет Верховної Ради на засіданні погодив постанову уряду про виділення коштів на підвищення заробітної плати медичним працівникам з 1 вересня цього року.

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Джерело: Сегодня