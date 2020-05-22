Комуніст Зюганов і продюсер Фадєєв. В СБУ розповіли, кого не пустили до України за останній місяць
Служба безпеки не впустила в Україну 41 іноземця
Служба безпеки України за останній місяць заборонила в’їзд до нашої країни 41 іноземцю, серед яких російські пропагандисти. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«За останній місяць СБУ заборонила в’їзд до України 41 іноземцю. Серед них: російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти та прибічники неонацизму», - йдеться у повідомленні.
Згідно з інфографікою СБУ, серед тих, хто потрапили під заборону на в'їзд - російські політик, лідер Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов та продюсер Макс Фадєєв.
Зазначається, що СБУ ухвалює такі рішення щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці та територіальній цілісності України.
Також стало відомо, що на Харківщині контррозвідка СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР».
Напередодні глава СБУ представив нового керівника «Альфи, Сергія Дусика та вручив йому службове посвідчення.