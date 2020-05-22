Комуніст Зюганов і продюсер Фадєєв. В СБУ розповіли, кого не пустили до України за останній місяць



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Лідер КПРФ Геннадій Зюганов завжди виступав за возз'єднання Росії, України і Білорусі, а згодом підтримав анексію Криму

Служба безпеки не впустила в Україну 41 іноземця

Служба безпеки України за останній місяць заборонила в’їзд до нашої країни 41 іноземцю, серед яких російські пропагандисти. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За останній місяць СБУ заборонила в’їзд до України 41 іноземцю. Серед них: російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти та прибічники неонацизму», - йдеться у повідомленні.

Згідно з інфографікою СБУ, серед тих, хто потрапили під заборону на в'їзд - російські політик, лідер Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов та продюсер Макс Фадєєв.

Зазначається, що СБУ ухвалює такі рішення щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці та територіальній цілісності України.

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов і до початку відкритої агресії Росії проти України виступав за возз'єднання Росії, України і Білорусі. Згодом він підтримав анексію Криму.

У 2014 році МВС України відкрило кримінальне провадження щодо Геннадія Зюганова, Володимира Жириновського і Сергія Миронова щодо можливого фінансування в особливо великому розмірі дій проти суверенітету України, зміни її державного ладу або кордонів (ч. 4 ст. 110-2 КК У).

Композитор і музичний продюсер Максим Фадєєв відвідував окупований Росією Крим.

Також стало відомо, що на Харківщині контррозвідка СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР».

Напередодні глава СБУ представив нового керівника «Альфи, Сергія Дусика та вручив йому службове посвідчення.