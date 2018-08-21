Конгрес і Білий Дім не знайдуть спільної мови щодо прибережних бойових кораблях



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Корабель LCS-4 USS Coronado

Білий Дім прагне якомога швидше перейти до створення нового фрегату

Офіс управління і бюджету, який знаходиться під контролем Білого Дому розкритикував бюджет Пентагону на 2019 рік за те, що законодавці вирішили додатково виділити 475 млн. доларів на створення другого прибережного бойового корабля (LCS). Про це повідомляє ресурс Defense News.

При цьому саме Міністерство оборони США просило виділили кошти лише на створення одного прибережного бойового корабля в 2019 році. На думку керівника Офісу управління і бюджету Міка Малвуні фінансування одного корабля в 2019 році разом із фінансуванням трьох прибережних бойових кораблів в бюджеті 2018 року вистачить для того, щоб підтримувати зайнятою американську промисловість поки та не приступить до створення кораблів у рамках програми перспективного фрегату FFG (X).

Фактично виконавча гілка влади в США чітко налаштована на якомога швидший перехід до створення перспективних фрегатів. Офіс управління і бюджету в своїй заяві щодо бюджету на 2019 рік чітко відзначив те, що США мають, врахувавши всі уроки при створенні прибережних бойових кораблів, почати створювати більш спроможні і живучі кораблі, які відповідатимуть потребам флоту. США мають замовити перший корабель по програмі FFG (X) вже в 2020 фінансовому році.