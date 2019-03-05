Конгресмени зацікавилися деталями спілкування Трампа і Путіна



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Минулого року під час першого офіційного двостороннього саміту з президентом Росії Трамп провів двогодинне спілкування з Путіним без головних помічників

Голови трьох комітетів Палати представників США – з питань розвідки, закордонних справ і нагляду, направили запит до Білого Дому і Держдепартаменту

Троє впливових членів Демократичної партії США – голови комітетів у Палаті представників – направили запит до Білого Дому і Держдепартаменту з проханням надати докладну інформацію про зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

«Згідно з повідомленнями ЗМІ, президент Трамп неодноразово намагався приховати деталі свого спілкування з президентом Путіним від інших посадових осіб адміністрації, Конгресу й американського народу», – заявляють голови трьох комітетів Палати представників США – з питань розвідки, закордонних справ і нагляду.

Минулого року під час першого офіційного двостороннього саміту з президентом Росії Трамп провів двогодинне спілкування з Путіним без головних помічників. Тоді в кімнаті переговорів з американського боку була лише перекладачка від Державного департаменту. Це викликало підозри і критику опонентів Трампа.

У свою чергу видання The Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що Трамп провів 15-хвилинну зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20 у Бразилії без перекладача або офіційної особи, яка могла б занотувати зміст розмови.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США запросить у 60 осіб та організацій документи в рамках розслідування ймовірного перешкоджання правосуддю та зловживання владою президентом Дональдом Трампом.

Джерело: Радіо Свобода