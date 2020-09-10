Конституційний Суд сьогодні розглядає закон про НАБУ



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Автори подання просять суд визнати неконституційними положення закону, яке визначає Національне антикорупційне бюро України державним правоохоронним органом

Велика палата Конституційного Суду у четвер, 10 вересня, розпочала розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону «Про Національне антикорупційне бюро України».

Розгляд справи відбувається за участі представників авторів подання - народних депутатів від «Опозиційного блоку – За життя» Василя Німченка і Григорія Мамки, директора НАБУ Артема Ситника, генпрокурора Ірини Венедіктової, голови Вищого антикорупційного суду Олени Танасевич, голови Верховного суду Валентини Данішевської, голови Нааціонального антикорупційного бюро Олександра Новікова, міністра юстиції Дениса Малюськи, в.о. директора Держбюро розслідувань Олександра Соколова, представника президента у Конституційному суді Федора Веніславського і представника Ради у Конституційному суді Ольги Совгирі.

Суддею-доповідачем у даній справі виступає Олександр Литвинов.

Автори подання просять суд визнати неконституційними положення закону, яке визначає Національне антикорупційне бюро України державним правоохоронним органом.

Народні депутати також оспорюють положення закону в частині закріплення повноважень президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро, призначати на посаду директора Бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Автори подання стверджують, що оспорювані положення закону суперечать статтям 6, 8, 19, 85, 106, 113,116 Конституції.

Як повідомлялося, 28 серпня КСУ визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 51 народного депутата.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

Також у НАБУ заявили, що рішення Конституційного суду не припиняє повноважень Ситника.

Слід також нагадати, що через скандал із призначенням директора НАБУ Україну можуть позбавити безвізу.