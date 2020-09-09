ЗМІ помітили дивні маніпуляції з петицією за відставку Ситника



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Офіс Президента продовжує «зрізати» половину голосів під петицією за відставку Ситника?

П резидента ти. Офісрезидента не зарах овує половину голосів під петицією за відставку директора НАБУ Артема Ситника. З іншими петиціями на сайті президента такого не відбувається. Повідомляють Вес

З петицією на сайті президента №22/103760-еп «Звільнити Ситника Артема Сергійовича, директора Національного антикорупційного бюро України з займаної посади» продовжують відбуватись дивні речі. Наразі зараховано лише 7699 голосів на її підтримку, хоча в переліку осіб, що її підписали, зазначено 14872 підписантів. Офіс Президента ще наприкінці серпня пояснював такі розбіжності необхідністю додаткової перевірки голосів, однак ситуація з тих пір так і не змінилася - голоси половини осіб від тих, хто проголосував за відставку Ситника, не враховуються. Показово, що щодо інших петицій такого розриву в кількості зареєстрованих та порахованих голосів не спостерігається.

Згідно з порядком розгляду звернень, проголосувати за петицію може тільки особа, що пройде процедуру реєстрації і авторизації. Це дає можливість проголосувати тільки реальній людині. Електронна петиція, адресована Президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Нагадаємо, що відповідно до статті 24 Закону України «Про звернення громадян», посадові особи, винні у порушенні законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. Керівником Департаменту з питань звернень громадян, який є відповідальним за сайт петицій президенту, є Ганна Кільова, яка в 2010-2014 роках працювала в.о. керівника Управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента при Януковичі та керівником Приймальні Президента при Порошенко.