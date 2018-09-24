Конституційний суд України зібрався на спеціальне пленарне засідання



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Порошенко заявив, що вперше з часів Революції гідності Конституційний суд працюватиме у повному складі

У залі Конституційного суду України, за участі президента Петра Порошенка, в понеділок, 24 вересня, відбулася урочиста церемонія складення присяги суддями Іриною Завгородньою і Олегом Первомайським

«Вдруге за цей рік ми збираємося тут, в стінах Конституційного суду України, з приводу присяги новопризначених суддів. Зараз це відбувається за новою процедурою. Закон передбачає прозору процедуру і безпрецедентну відкритість обрання суддів», - заявив Порошенко.

Президент зазначив, що вперше з часів Революції гідності Конституційний суд працюватиме у повному складі.

«Нарешті був обраний новий склад ЦВК, і я дуже тішуся, що після дискусій ВР спромоглася обрати і двох членів Конституційного суду. Щиро вітаю вас з цією високою місію і високою відповідальністю», - сказав Порошенко.

Нарешті був обраний новий склад ЦВК, і я дуже тішуся, що після дискусій ВР спромоглася обрати і двох членів Конституційного суду. Щиро вітаю вас з цією високою місію і високою відповідальністю. Вперше з часів Революції гідності Конституційний суд працюватиме у повному складі. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 сентября 2018 г.

Як відомо, 20 вересня парламент призначив двох суддів Конституційного суду за квотою Верховної Ради. Кандидатура Завгородньої була запропонована фракцією «БПП», а Первомайського – фракцією «Народний фронт».

Джерело: Еспресо ТВ