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    Конституційний суд України зібрався на спеціальне пленарне засідання

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    Конституційний суд України зібрався на спеціальне пленарне засідання
    Скріншот з відео

    Порошенко заявив, що вперше з часів Революції гідності Конституційний суд працюватиме у повному складі

    У залі Конституційного суду України, за участі президента Петра Порошенка, в понеділок, 24 вересня, відбулася урочиста церемонія складення присяги суддями Іриною Завгородньою і Олегом Первомайським

    «Вдруге за цей рік ми збираємося тут, в стінах Конституційного суду України, з приводу присяги новопризначених суддів. Зараз це відбувається за новою процедурою. Закон передбачає прозору процедуру і безпрецедентну відкритість обрання суддів», - заявив Порошенко.

    Президент зазначив, що вперше з часів Революції гідності Конституційний суд працюватиме у повному складі.

    «Нарешті був обраний новий склад ЦВК, і я дуже тішуся, що після дискусій ВР спромоглася обрати і двох членів Конституційного суду. Щиро вітаю вас з цією високою місію і високою відповідальністю», - сказав Порошенко.

    Як відомо, 20 вересня парламент призначив двох суддів Конституційного суду за квотою Верховної Ради. Кандидатура Завгородньої була запропонована фракцією «БПП», а Первомайського – фракцією «Народний фронт».

    Джерело: Еспресо ТВ

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