Конституційний суд визнав неконституційним закон про «партійну диктатуру»

Можливість виключення партією кандидатів у народні депутати з виборчого списку від партії після встановлення результатів виборів суперечить Конституції

Конституційний суд України визнав неконституційним положення закону України про «Про вибори народних депутатів України» щодо виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі після встановлення результатів виборів. Відповідне рішення було ухвалено судом 21 грудня.



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Можливість виключення партією кандидатів у народні депутати з виборчого списку від партії після встановлення результатів виборів суперечить Конституції

Конституційний суд України визнав неконституційним положення закону України про «Про вибори народних депутатів України» щодо виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі після встановлення результатів виборів.

Відповідне рішення було ухвалено судом 21 грудня.

«49 народних депутатів України звернулися з поданням щодо відповідності Основному закону України положень частини дев’ятої статті 61, частини третьої статті 105 закону «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061–VI зі змінами (далі – закон № 4061), пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про внесення змін до закону «Про вибори народних депутатів України» щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі» від 16 лютого 2016 року № 1006–VIII (далі – закон № 1006)», - нагадали в КСУ.

Розглянувши звернення, Конституційний суд дійшов висновку, що можливість виключення партією кандидатів у народні депутати з виборчого списку від партії після встановлення результатів виборів народних депутатів України за рішенням її з’їзду (зборів, конференції), передбачена частиною дев’ятою статті 61, частиною третьою статті 105 закону № 4061, суперечить принципам народовладдя; правової визначеності та правомірних очікувань як складовим принципу верховенства права; свободи політичної діяльності; вільних виборів та вільного волевиявлення виборців; вільного депутатського мандата (частина друга статті 5, частина перша статті 8, частина четверта статті 15, стаття 71, статті 79–81, 84 Конституції).

Конституційний суд України вирішив визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними):

– частину дев’яту статті 61, частину третю статті 105 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061–VI зі змінами;

– пункт 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі» від 16 лютого 2016 року № 1006–VIII.

Вони визнані неконституційними і втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення.