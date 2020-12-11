Контрабандисти спалили автобус, на якому переправляли ікру із Росії

Українські прикордонники знайшли поруч з авто залишки червоної і чорної ікри

Українські прикордонники виявили на кордоні з Росією обгорілий мікроавтобус, який потрапив у рів проти контрабанди. У ньому знайшли залишки червоної та чорної ікри.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Там зазначили, що контрабанду намагалися провезти на ділянці відділу прикордонної служби «Вовчанськ» на Харківщині. «УАЗ» не зміг здолати інженерну перешкоду і застряг у ній майже у вертикальному положенні.

Під час огляду автомобіля у ньому та поряд з ним знайшли залишки червоної ікри, лежала також тара з-під чорної ікри. Людей в «УАЗі» чи поряд з ним не було.

Прикордонники зазначають, що контрабандисти могли підпалити автомобіль навмисно, щоб приховати сліди протиправної діяльності.

У ДПСУ також кажуть, що контрабанду намагалися ввезти саме з боку Росії. Про це свідчать сліди мікроавтобуса. Згодом це підтвердила російська сторона.