Як ви доїхали на роботу? Німецькі дипломати зняли жартівливий ролик про ожеледицю в Києві

Під час ожеледиці в Києві люди стають на ковзани

Німецькі дипломати натякають, що на крижаних дорогах Києва можна пересуватися лише на ковзанах

Посольство Німеччини в Україні оприлюднило жартівливий ролик про те, як сьогодні вранці дипломат діставався до роботи.

«Доброго ранку, Київ! А як ви сьогодні доїхали на роботу?» - поцікавилися німецькі дипломати у підводці до відео у твіттері.

На відео знято подвір’я, покрите шаром льоду. На ньому стоїть чоловік на ковзанах, а позаду нього санчата, на яких лежить портфель.

«До зустрічі на роботі», – сказав чоловік, помахав рукою та поїхав на ковзанах із подвір’я, залишивши автомобіль удома.

Доброго ранку, Київ! А як ви сьогодні доїхали на роботу? pic.twitter.com/Y8S6t2sWS0 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) December 11, 2020

Як повідомлялося, у зв'язку із погіршенням погодних умов дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи.

До боротьби з ожеледицею у столиці залучені також 5 тисячі двірників та 60 одиниць техніки житлово-комунальних підприємств.

За добу через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.

Медики дали поради, як вберегтися і куди звертатися у разі травмування.

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