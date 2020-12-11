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    Як ви доїхали на роботу? Німецькі дипломати зняли жартівливий ролик про ожеледицю в Києві

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    Під час ожеледиці в Києві люди стають на ковзани - Як ви доїхали на роботу? Німецькі дипломати зняли жартівливий ролик про ожеледицю в Києві
    Під час ожеледиці в Києві люди стають на ковзани
    Фото: скріншот відео

    Німецькі дипломати натякають, що на крижаних дорогах Києва можна пересуватися лише на ковзанах

    Посольство Німеччини в Україні оприлюднило жартівливий ролик про те, як сьогодні вранці дипломат діставався до роботи.

    «Доброго ранку, Київ! А як ви сьогодні доїхали на роботу?» - поцікавилися німецькі дипломати у підводці до відео у твіттері.

    На відео знято подвір’я, покрите шаром льоду. На ньому стоїть чоловік на ковзанах, а позаду нього санчата, на яких лежить портфель. 

    «До зустрічі на роботі», – сказав чоловік, помахав рукою та поїхав на ковзанах із подвір’я, залишивши автомобіль удома.

    Як повідомлялося, у зв'язку із погіршенням погодних умов дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи.

    До боротьби з ожеледицею у столиці залучені також 5 тисячі двірників та 60 одиниць техніки житлово-комунальних підприємств. 

    За добу через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.

    Медики дали поради, як вберегтися і куди звертатися у разі травмування.

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    Теги: Київ дороги посольство автомобіль кияни негода
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