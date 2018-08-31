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    Контрольно-пропускний пункт «Новотроїцьке» знову працює

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    <span>КПВВ біля села Новотроїцьке&nbsp;</span> - Контрольно-пропускний пункт «Новотроїцьке» знову працює
    КПВВ біля села Новотроїцьке 

    Пожежу на полях, через яку був закритий КПВВ «Новотроїцьке», повністю загасили

    Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на Донбасі, який був тимчасово закритий через степову пожежу і детонацію боєприпасів, в п’ятницю, 31 серпня, відновив свою роботу.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

    «У зв’язку с покращенням безпекової ситуації в районі КПВВ «Новотроїцьке» командувачем Об’єднаннях сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим прийнято рішення щодо відкриття КПВВ «Новотроїцьке» з 06:00 31 серпня», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що вогонь на полях поблизу КрП «Березове 1» і КрП «Березове 2» спільними діями ДСНС, пожежних розрахунків підрозділів ЗСУ  та прикордонників зі складу Об'єднаних сил загасили повністю.

    «Пріоритетом для командування Об’єднаних сил є безпека громадян України, тому тепер, поборовши вогневу загрозу повністю, КПВВ «Новотроїцьке» відновлює контрольно-пропускні заходи», - заявили в штабі.

    Раніше Державна прикордонна служба України повідомила, що  29 серпня близько 16:00 у зв’язку з пожежею степового масиву поблизу контрольних постів «Березове 1» та «Березове 2», в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» було тимчасово припинено пропускні операції.

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