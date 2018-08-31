Контрольно-пропускний пункт «Новотроїцьке» знову працює



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КПВВ біля села Новотроїцьке

Пожежу на полях, через яку був закритий КПВВ «Новотроїцьке», повністю загасили

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на Донбасі, який був тимчасово закритий через степову пожежу і детонацію боєприпасів, в п’ятницю, 31 серпня, відновив свою роботу.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«У зв’язку с покращенням безпекової ситуації в районі КПВВ «Новотроїцьке» командувачем Об’єднаннях сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим прийнято рішення щодо відкриття КПВВ «Новотроїцьке» з 06:00 31 серпня», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь на полях поблизу КрП «Березове 1» і КрП «Березове 2» спільними діями ДСНС, пожежних розрахунків підрозділів ЗСУ та прикордонників зі складу Об'єднаних сил загасили повністю.

«Пріоритетом для командування Об’єднаних сил є безпека громадян України, тому тепер, поборовши вогневу загрозу повністю, КПВВ «Новотроїцьке» відновлює контрольно-пропускні заходи», - заявили в штабі.

Раніше Державна прикордонна служба України повідомила, що 29 серпня близько 16:00 у зв’язку з пожежею степового масиву поблизу контрольних постів «Березове 1» та «Березове 2», в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» було тимчасово припинено пропускні операції.