У Дніпрі СБУ попередила незаконне привласнення комунальної землі на 30 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До складу групи входили один з керівників ГУ Держгеокадастру на Дніпропетровщині області та представники місцевого криміналітету, що мають зв’язки з російськими «колегами»

У Дніпрі Служба безпеки України попередила незаконне привласнення чиновниками комунальної землі на майже 30 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

До складу групи входили один з керівників ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області та представники місцевого криміналітету, що мають зв’язки з російськими «колегами».

Зловмисники під час проведення конкурсу на посаду до одного з відділів Держгеокадастру «працевлаштували» фіктивного реєстратора. Вони використали втрачені документи мешканця міста.

Неіснуючий посадовець отримав електронний ключ доступу до Державного земельного кадастру. Від його імені здійснювали незаконну державну реєстрацію земельних ділянок з можливістю переведення їх у приватну власність. Протягом дев'яти місяців «державний службовець» навіть отримував заробітну плату на оформлений банківський рахунок.

За цей період ділки незаконно зареєстрували та отримали кадастрові номери на 14 земельних ділянок у центральній частині Дніпра, загальною площею понад 2,8 га.

Завдяки реакції співробітників СБУ зловмисники не встигли перевести земельні ділянки з державної власності у приватну, що крім матеріальних збитків державі могло спричинити негативний суспільний резонанс у місцевій громаді.

Під час слідчих дій за місцями роботи ключових фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію та інші докази проведення оборудки.

У межах порушеного кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до протиправних дій.

Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №3.