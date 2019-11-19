  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Дніпрі СБУ попередила незаконне привласнення комунальної землі на 30 млн грн

    • Розсилка
    У Дніпрі СБУ попередила незаконне привласнення комунальної землі на 30 млн грн

    До складу групи входили один з керівників ГУ Держгеокадастру на Дніпропетровщині області та представники місцевого криміналітету, що мають зв’язки з російськими «колегами»

    У Дніпрі Служба безпеки України попередила незаконне привласнення чиновниками комунальної землі на майже 30 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    До складу групи входили один з керівників ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області та представники місцевого криміналітету, що мають зв’язки з російськими «колегами».

    Зловмисники під час проведення конкурсу на посаду до одного з відділів Держгеокадастру «працевлаштували» фіктивного реєстратора. Вони використали втрачені документи мешканця міста.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Дніпрі СБУ попередила незаконне привласнення комунальної землі на 30 млн грн
    У Дніпрі СБУ попередила незаконне привласнення комунальної землі на 30 млн грн
    У Дніпрі СБУ попередила незаконне привласнення комунальної землі на 30 млн грн
    У Дніпрі СБУ попередила незаконне привласнення комунальної землі на 30 млн грн
    Фото: персцентр СБУ

    Неіснуючий посадовець отримав електронний ключ доступу до Державного земельного кадастру. Від його імені здійснювали незаконну державну реєстрацію земельних ділянок з можливістю переведення їх у приватну власність. Протягом дев'яти місяців «державний службовець» навіть отримував заробітну плату на оформлений банківський рахунок.

    За цей період ділки незаконно зареєстрували та отримали кадастрові номери на 14 земельних ділянок у центральній частині Дніпра, загальною площею понад 2,8 га.

    Завдяки реакції співробітників СБУ зловмисники не встигли перевести земельні ділянки з державної власності у приватну, що крім матеріальних збитків державі могло спричинити негативний суспільний резонанс у місцевій громаді.

    Під час слідчих дій за місцями роботи ключових фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію та інші докази проведення оборудки.

    У межах порушеного кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до протиправних дій.

    Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №3.

    СБУ земля Дніпро документи Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ