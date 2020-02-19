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    Контррозвідка СБУ затримала У Києві агента так званого «МДБ ЛНР» (фото)

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    Контррозвідка СБУ затримала У Києві агента так званого «МДБ ЛНР» (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Мешканець тимчасово окупованого Луганська перебував у загальнодержавному розшуку

    Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента незаконних збройних формувань, який передавав розвідувальну інформацію представникам так званої «МДБ ЛНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС, мешканець тимчасово окупованого Луганська, був завербований так званою «МДБ ЛНР».

    Для виконання завдання кураторів він прибув на підконтрольну українській владі територію, де збирав відомості про дислокацію і переміщення підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції.

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    Контррозвідка СБУ затримала У Києві агента так званого «МДБ ЛНР» (фото)
    Контррозвідка СБУ затримала У Києві агента так званого «МДБ ЛНР» (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Інформатор переховувався у різних населених пунктах нашої країни. Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності фігуранта справи. Після цього він був оголошений у загальнодержавний розшук.

    Правоохоронці затримали інформатора за місцем тимчасового проживання у Києві.

    Затриманого буде доправлено до суду для розгляду клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Операція із затримання підозрюваного проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

    СБУ ЛНР МДБ
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