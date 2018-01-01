Нардеп Довгий купив собі на Новий рік «Воза» за чверть мільйона (ФОТО)
- Сьогодні, 14:30
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«Конвертація мистецтва»: після великого розпродажу картин зі своєї колекції Довгий знову накупив полотен на мільйон
Народний депутат від депутатської групи «Воля народу» Олесь Довгий задекларував купівлю 15 творів мистецтва загальною вартістю 1 млн. грн.
Про це стало відомо «Главкому» з відповідних змін, відображених 5 січня в електронній декларації Довгого.
Усі картини придбані у київській ТОВ «Дукат Арт+». Найдорожчими мистецькими роботами зазначені картина «Віз» авторства Анатолія Криволапа і картина «В обіймах снігу» Івана Труша – ціна кожної становить 250 тис. грн.
За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Дукат Арт+» засновано у травні 2017 року Андрієм Білоусом і відомим антикваром Леонідом Комським.
Як повідомляв «Главком», 29 грудня Олесь Довгий продав картин на 3 млн. грн ТОВ «Галерея Тетяни Міронової», яке належить соратникам екс-мера Леоніда Черновецького.
Як відомо, Генеральна прокуратура перевіряє електронну декларацію Олеся Довгого за 2015 рік. Прокурори мають претензії до цінного рухомого майна народного обранця (твори образотворчого мистецтва, наручні годинники тощо) без вказання їхньої вартості. Йдеться про 95 картин XIX–XXI ст., 10 статуй, 11 наручних годинників.