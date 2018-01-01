Нардеп Довгий купив собі на Новий рік «Воза» за чверть мільйона (ФОТО)

«Конвертація мистецтва»: після великого розпродажу картин зі своєї колекції Довгий знову накупив полотен на мільйон

Народний депутат від депутатської групи «Воля народу» Олесь Довгий задекларував купівлю 15 творів мистецтва загальною вартістю 1 млн. грн. Про це стало відомо «Главкому» з відповідних змін, відображених 5 січня в електронній декларації Довгого. Усі картини придбані у київській ТОВ «Дукат Арт+».