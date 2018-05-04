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    Копачі бурштину залишили без світла понад 600 жителів Рівненщини

    Пошкоджену електромережу вже відремонтували
    У Клесові на Рівненщині без електрики залишилися понад 600 жителів. Аварійне відключення електроенергії сталося через незаконну діяльність бурштинокопачів, котрі мотопомпою підмили залізобетонну опору. Про це повідомляє Press-Центр.  [GALLERY_BLOCK] «Лише спрацювання захисної системи на підстанції вберегло від трагічних
    • Сьогодні, 10:36
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    Пошкоджену електромережу вже відремонтували

    У Клесові на Рівненщині без електрики залишилися понад 600 жителів. Аварійне відключення електроенергії сталося через незаконну діяльність бурштинокопачів, котрі мотопомпою підмили залізобетонну опору.

    Про це повідомляє Press-Центр

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    Копачі бурштину залишили без світла понад 600 жителів Рівненщини
    Копачі бурштину залишили без світла понад 600 жителів Рівненщини

    «Лише спрацювання захисної системи на підстанції вберегло від трагічних наслідків кількох місцевих жителів, які займалися незаконною діяльністю з видобутку бурштину. Внаслідок цього без електропостачання залишилися 615 мешканців Клесова. Аварійні бригади Сарненського РЕМ одразу вирушили на місце, аби ліквідувати наслідки, проте доставити до місця аварії спецтехніку було не так просто», - йдеться у повідомленні.

    Пошкоджену мережу відремонтували у четвер до кінця дня. 

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