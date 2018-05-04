Копачі бурштину залишили без світла понад 600 жителів Рівненщини

Пошкоджену електромережу вже відремонтували

У Клесові на Рівненщині без електрики залишилися понад 600 жителів. Аварійне відключення електроенергії сталося через незаконну діяльність бурштинокопачів, котрі мотопомпою підмили залізобетонну опору. Про це повідомляє Press-Центр. [GALLERY_BLOCK] «Лише спрацювання захисної системи на підстанції вберегло від трагічних