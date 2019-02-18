Корабель під прапором Латвії рятують біля берегів Туреччини



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Роботи з порятунку судна Fehn Lyra тривають зранку 18 лютого

Корабель сів на мілину за 150 метрів від берега

Неподалік турецького міста Кандира (провінція Коджаелі, на північному заході країни) проходить рятувальна операція – з мілини знімають корабель, який йшов під прапором Латвії.

Про це повідомляє TRT Haber.

«Роботи з порятунку судна Fehn Lyra, під латвійським прапором, що сів на мілину за 150 метрів від берега, тривають. У операції задіяні два буксири», - повідомила берегова охорона. В екіпажі - восьмеро людей. За наявними даними, небезпека екіпажу не загрожує.

Судно сіло на мілину через шторм й подало сигнал небезпеки.

Нагадаємо, 7 січня внаслідок аварії вантажного судна в Чорному морі біля берегів Туреччини загинули шестеро людей, в тому числі четверо українців. Серед постраждалих - семеро українців.

Як відомо, більшість екіпажу судна були громадянами України.

10 січня постраждалих українських моряків виписали з клініки міста Самсун

Українське МЗС назвало причину аварії судна.

Зазначимо, що затонуле біля Туреччини судно йшло з порту, який використовують для незаконного вивозу вугілля з ОРДЛО.