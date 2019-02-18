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    Корабель під прапором Латвії рятують біля берегів Туреччини

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    Роботи з порятунку&nbsp;судна&nbsp;Fehn Lyra тривають зранку 18 лютого&nbsp; - Корабель під прапором Латвії рятують біля берегів Туреччини
    Роботи з порятунку судна Fehn Lyra тривають зранку 18 лютого 

    Корабель сів на мілину за 150 метрів від берега

    Неподалік турецького міста Кандира (провінція Коджаелі, на північному заході країни) проходить рятувальна операція – з мілини знімають корабель, який йшов під прапором Латвії.

    Про це повідомляє TRT Haber.

    «Роботи з порятунку судна Fehn Lyra, під латвійським прапором, що сів на мілину за 150 метрів від берега, тривають. У операції задіяні два буксири», - повідомила берегова охорона. В екіпажі - восьмеро людей. За наявними даними, небезпека екіпажу не загрожує.

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    Корабель під прапором Латвії рятують біля берегів Туреччини
    Корабель під прапором Латвії рятують біля берегів Туреччини

    Судно сіло на мілину через шторм й подало сигнал небезпеки.

    Нагадаємо, 7 січня внаслідок аварії вантажного судна в Чорному морі біля берегів Туреччини загинули шестеро людей, в тому числі четверо українців. Серед постраждалих - семеро українців. 

    Як відомо, більшість екіпажу судна були громадянами України.

    10 січня постраждалих українських моряків виписали з клініки міста Самсун

    Українське МЗС назвало причину аварії судна. 

    Зазначимо, що затонуле біля Туреччини судно йшло з порту, який використовують для незаконного вивозу вугілля з ОРДЛО.

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