Користувачі Facebook повідомили про масштабний збій



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Пік збою стався о 13:10 за київським часом

У соціальній мережі Facebook в середу, 29 серпня, по всьому світу фіксувалися проблеми в роботі.

Про це свідчать дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.

Пік збою стався о 13:10 за київським часом.

Станом на 13:35 за київським часом користувачі Facebook скаржилися, що не можуть під'єднатися до сервера (45%), авторизуватися (44%), а також відправляти або отримувати повідомлення (9%).

Найбільші проблеми спостерігаються майже по всій території США, у Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Венесуелі, Колумбії, Уругваї, Південній Африці, Гані, на південному сході та на південному заході Канади, в Австралії, Новій Зеландії, Єгипті, Туреччині, Індії, Японії, Бангладеш, Непалі, Пакистані, Азербайджані, Ірані, Саудівській Аравії, Манілі, Сінгапурі, на півдні Китаю, у Німеччині, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Польщі, Чехії, Данії, Норвегії, Румунії, Естонії, Латвії, Литві, Греції, Австрії, Сербії, Болгарії, Фінляндії та Молдові.

Раніше повідомлялося, що керівництво Facebook видалило сторінки низки керівників армії М'янми, яких звинувачують у геноциді.