Користувачі Facebook скаржаться на збої



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21% з тих, хто має проблеми, не може увійти до свого профілю

Користувачі соцмережі Facebook у низці регіонів світу, зокрема, в Україні, скаржаться на серйозні проблеми в роботі сайту.

Про це 23 вересня повідомляє сервіс Downdetector.

Так, найчастіше користувачі скаржаться на проблеми з відображенням стрічки новин. 21% з тих, хто має проблеми, не може увійти до свого профілю, а у 16% сайт взагалі не працює.

За даними сервісу, найбільші проблеми з соцмережею в Україні, Західній Європі та на Філіппінах. Також проблеми є в США, Японії, Південній Америці.

До слова, керівниця експертної групи eHealth Міністерства охорони здоров’я України Анастасія Халєєва повідомила, що у будівлі МОЗу працюють російські соціальні мережі, заборонені рішенням РНБО.