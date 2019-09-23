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    Користувачі Facebook скаржаться на збої

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    Користувачі Facebook скаржаться на збої

    21% з тих, хто має проблеми, не може увійти до свого профілю

    Користувачі соцмережі Facebook у низці регіонів світу, зокрема, в Україні, скаржаться на серйозні проблеми в роботі сайту.

    Про це 23 вересня повідомляє сервіс Downdetector.

    Так, найчастіше користувачі скаржаться на проблеми з відображенням стрічки новин. 21% з тих, хто має проблеми, не може увійти до свого профілю, а у 16% сайт взагалі не працює.

    За даними сервісу, найбільші проблеми з соцмережею в Україні, Західній Європі та на Філіппінах. Також проблеми є в США, Японії, Південній Америці.

    До слова, керівниця експертної групи eHealth Міністерства охорони здоров’я України Анастасія Халєєва повідомила, що у будівлі МОЗу працюють російські соціальні мережі, заборонені рішенням РНБО.

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