У додатку «Дія» стався перший масштабний збій

Із моменту запуску сервісу «Дія» у лютому 2020 року подібних великих збоїв у роботі ще не було

У роботі додатку «Дія» сьогодні стався великий технічний збій хостинг-провайдера. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Facebook.

«Увага: Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації. Через це зараз можуть бути технічні проблеми у роботі «Дії», - йдеться в повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривали понад дві години.

«Спеціалісти компанії мобілізували усі ресурси для усунення першопричини проблеми. Та докладають максимум зусиль, щоб ви якомога швидше могли скористатися Дією. За останній час вдалося відновити доступність управляючого компонента NSX Manager и тривають роботи по відновленню функціональності контролерів NSX», – заявили в пресслужбі.

Згодом Мінцифрим повідомило, що технічні роботи завершено і сервісом знову можна користуватись.

Між іншим, днями Кабінет міністрів схвалив пілотний проєкт з реєстрації фізичної особи – підприємця без участі державного реєстратора. Проєкт триватиме протягом двох років. «Людина авторизується та подає заявку про відкриття ФОП через портал «Дія». Після цього ця заявка передається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для проведення держреєстрації ФОП.

У квітні 2021 року Міністерство цифрової трансформації запустило для фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі сплату податків та подачу декларації в додатку та на порталі «Дія».

До слова, станом на 28 квітня понад 300 тис підприємців і найманих працівників, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень, подали заявки на отримання держдопомоги у розмірі 8 тис грн, на виплати вже пішли перші 200 млн грн.

Зазначимо, що це перший подібний великий збій з моменту запуску сервісу Дія у лютому 2020 року.

Дія — український e-сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України. Офіційний запуск мобільного застосунку Дія версії 1.0, відбувся 6 лютого 2020 року, а станом на 7 травня його завантажили понад 3 мільйонів разів. У жовтні 2020 року Мінцифри оновила додаток Дія до версії 2.0, додав нові документи та послуги. За 10 днів оновлений застосунок Дія завантажили 1 мільйон користувачів. На початку лютого Мінцифра повідомляла, що Дію 2.0 оновили 3,7 млн українців, з яких — 1,5 млн користуються цифровими водійськими посвідченнями. На сьогодні застосунок до версії Дія 2.0 оновили понад 4,1 мільйона українців.