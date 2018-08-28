Користуватися Telegram українцям стає небезпечно – заступник міністра



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Наразі немає офіційних доказів того, що переписку українських громадян у Telegram будуть читати за запитом правоохоронні органи Росії

У Міністерстві інформаційної політики заявили, що користуватися месенджером Telegram в Україні небезпечно.

Про це повідомив у Facebook заступник голови МІП Дмитро Золотухін.

«Ми не можемо бути впевнені в тому, наскільки теперішня адміністрація месенджеру Telegram дійсно співпрацює з владою держави-агресора», - пише він.

Водночас, за словами чиновника, наразі немає офіційних доказів того, що переписку українських громадян у Telegram будуть читати за запитом правоохоронні органи Росії.

«З іншого боку, небезпека цього нікуди не зникла, оскільки природа відносин між Дуровим та ФСБ незрозуміла. Більше того, це не заважає ФСБ використовувати Telegram як одну з найбільш ефективних платформ для використання у своїх спеціальних операціях, що ми моніторимо з травня минулого року», - зазначає Золотухін.

Заступник міністра зауважив також, що через відсутність відповідного законодавства в Україні офіційні органи влади не мають жодних правових важелів впливу на популярні зараз платформи онлайн-комунікацій, такі як Telegram, Google, Facebook, WhatsApp та Viber.

Як повідомлялося, у серпні Telegram змінив політику конфіденційності, зробивши можливим передачу спецслужбам різних країн особистих даних користувачів за рішенням суду.

При цьому засновник месенджера Павло Дуров заявив, що нові правила не поширюються на Росію.