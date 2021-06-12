«Слуги» Зеленського хочуть назавжди вивести телебачення з-під дії закону про українську мову, – нардеп

16 липня, має набрати чинності чергова норма закону про українську мову. Відповідно до неї всі покази фільмів і серіалів на ТБ мають здійснюватися виключно українською мовою

«Монобільшість Зеленського опікується російською мовою не менше ніж Державна Дума Російської Федерації» – Княжицький

Якщо перед цим депутати президентської фракції «Слуга народу» хотіли просто відтермінувати введення в дію нових правил трансляції фільмів, то тепер вони хочуть взагалі узяти й назавжди вивести телебачення з-під дії закону про захист української мови.

З такою заявою сьогодні, 12 червня 2021 року, виступив народний депутат України Микола Княжицький.

«На їхню думку, українці не заслуговують на те, щоб дивитися по українському телебаченню українські фільми і серіали українською мовою! Тому давайте дивитись те саме, але російською. Тому що «какая разніца»?», – зазначив політик на своїй офіційній сторінці.

Як наголосив Княжицький, «всупереч регламенту і законам України в понеділок (14 червня – ред.) «слуги» хочуть розглянути це питання на незаконному позачерговому засіданні комітету».

На думку політика, монобільшість Зеленського опікується російською мовою не менше ніж Державна Дума Російської Федерації.

Тож Микола Княжицький звернувся до фракції «слуг».

«Вибір для кого і на кого працювати лише за вами. Або ви поважаєте українську мову, українські символи і українське суспільство, або працюєте на Державну Думу країни агресора і продовжуєте нищити українську мову, українські символи і українське суспільство», – наголосив народний депутат.

За місяць, 16 липня, має набрати чинності чергова норма закону про українську мову. Відповідно до неї всі покази фільмів і серіалів на ТБ мають здійснюватися виключно українською мовою.

Але на початку червня депутати від парламентської фракції «Слуги народу» спробували зірвати введення в дію цього пункту.

Завдяки діям опозиції та підтримки суспільства відповідний законопроєкту №5554 вдалося зняти з розгляду у Верховній Раді.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтримав ідею відтермінувати початок дії окремих статей мовного закону, які стосуються обов’язкового дубляжу фільмів українською мовою.

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