Україна зеленіє, тепло дорожчає, а Фаріон виявила «нову загрозу»: ТОП-10 подій тижня

Минулого тижня усі області країни перейшли у «зелену» зону карантину

Минулого тижня Україна «позеленіла», тобто усі області перейшли у «зелену» зону карантину. Попри це, наша країна утримує сумну першість у Європі за кількістю смертей від Covid-19. Також у минулі сім днів ми дізналися про майбутнє подорожчання тепла, скасування паперових трудових книжок та про те, як святкуватимемо 30-ту річницю Незалежності. Політики, при цьому, як завше, чубилися між собою.

Отож, десять найголовніших новин тижня від «Главкому».

Тарифи на комуналку злетять: скільки заплатять українці за тепло

В Україні тарифи на опалення збільшаться на 40%. Також подорожчає і гаряча вода. Це станеться внаслідок перерахунку ціни на газ.

У тарифі на опалення багато складових, туди входять витрати на поточний, капітальний ремонт, зарплати працівників теплокомуненерго (ТКЕ) і так далі. Але найбільше ціна на опалення залежить від вартості газу, за якою ТКЕ купують його у «Нафтогазу». Як стверджує глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, газ – це 80% собівартості опалення. А вартість газу, яка була закладена в тариф на опалення минулої зими, набагато менша, ніж та, що пропонують зараз.

За його словами, тариф на опалення до опалювального сезону зросте на 20-25%.

Трудові книжки скасовано: як тепер будуть призначати пенсії

В Україні з 10 червня ввели електронні трудові книжки. В результаті пенсії призначатимуть автоматично, а паперові трудові можна буде викинути.

Як повідомив Пенсійний фонд України, новий закон дозволяє не оформляти і не вести документи в паперовому вигляді.

Головне про нові правила:

Паперові трудові книжки знищувати не будуть, але підприємства не мусять їх зберігати. Якщо співробітник хоче, може забрати її собі й зберігати вдома, а роботодавець на вимогу зобов'язаний її заповнювати. Всі дані будуть зберігатися онлайн.

Тобто якщо ви не хочете прощатися з паперовим документом, ніхто у вас його не забере.

Пенсію тепер нараховуватимуть автоматично. Не доведеться звертатися до Пенсійного фонду, збирати довідки, доводити свій стаж і підтверджувати його.

«Нова загроза Україні, гірший за клоуна». Фаріон накинулася на Разумкова через мову

Колишня народна депутатка від ВО «Свобода» та мовознавець Ірина Фаріон назвала спікера парламенту Дмитра Разумкова «новою загрозою України». Про це Фаріон написала у своєму Telegram-каналі.

Фаріон поширила новину із брифінгу Дмитра Разумкова у Львові, де він заявив, що вважає, що законопроєкт про навчання у вишах іноземною мовою не загрожує державній.

«Ось цей бидлюк – нова загроза Україні. Воно гірше за клоуна, бо деколи клепку вмикає. І то Українофобську. Кожна самодостатня країна просуває свою мову на міжнародному ринку і перетворює її у валюту. Тільки цей совковий мотлох з колонізованим мозком далі всучує вишам колоніЯльну мовну модель», – написала колишня депутатка.

Не зійшлися на фемінітивах: Добкін і Вересень влаштували «перепалку»

Екснардеп Михайло Добкін і журналіст Микола Вересень влаштували перепалку під час ефіру програми «Народ проти» на телеканалі «Україна 24». Суперечка розпочалася на другій годині етеру.

«Відразу почав виступати депутат від влади. Нічого, що я кажу про депутата жіночого роду в чоловічому роді? Це не посягання на права жінок?», – намагався підколоти Вересня колишній депутат.

У відповідь Микола Вересень почав навчати Добкіна, мовляв, «це фемінітив називається».

Згодом недруги, словесно «поштовхавшись», почали банальний діалог про повагу-неповагу, перебування у студії та симпатію один до одного.

«Забирали без рук, геніталій»: Геращенко розповіла, як бойовики ґвалтували полонених

Багато українських чоловіків та жінок, яких звільнили з полону на Донбасі, розповіли, що були жертвами сексуального насилля.

Про це 10 червня у прямому ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» розповіла нардепка від «Євросолідарності», уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях (2014-2019 роки) Ірина Геращенко.

Вона закликала підготувати колективний позов до Російської Федерації щодо кожного, хто катував чи вбивав наших громадян на Донбасі.

«Я зараз передала вже новій прокуратурі спеціально перекладений текст про сексуальні злочини в зоні конфлікту. Серед тих людей, яких звільняла я, дуже багато чоловіків і жінок скаржилися, що вони були жертвами групового зґвалтування», – розповіла Геращенко.

Нардепка стверджує, що у жодній міжнародній доповіді інформації про це немає.

Депутат Гончаренко запропонував додати до форми збірної кілька колишніх регіонів України

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко протролив російських політиків, які з піною біля рота волають на весь світ про свавілля українців, що без їхнього дозволу нанесли на форму збірної України мапу з визнаними світом кордонами.

«До речі, форму і справді можна трішки оновити», – написав Гончаренко у своєму «телеграмі», прикріпивши до посту фото з футболкою збірної України. На ній до карти України, крім Криму, додані колишні українські території, які зараз у Росії, Краснодарський край, Республіка Адигея і частина Ростовської області.

Тридцята річниця Незалежності. Уряд затвердив план святкування

Уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

До Дня Незалежності передбачено проведення урочистого засідання Верховної Ради, урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і майдані Незалежності (із прольотом авіації в складі повітряної колони сил безпеки й оборони і збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові.

Також у Києві (Михайлівська площа і Володимирський проїзд) буде організовано показ сучасних зразків озброєння та техніки сил безпеки й оборони. Детальніше читайте за посиланням.

Україна «позеленіла»

В Україні всі області перейшли в «зелену» зону карантину. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження:

масковий режим у громадських будівлях,

масові заходи за участі більше 50 осіб,

кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі,

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.

Україна третя в Європі за кількістю смертей від Covid-19

За добу 9 червня у світі зафіксували 434 852 інфікування Covid-19. Україна з 1 785 випадками розташувалася на 36 місці у світі – між Афганістаном (1 824) та Гватемалою (1 785). Серед європейських країн Україна сьома.

За добу 11 400 людей у світі померли. За щоденною кількістю смертей Україна 17-та у світі і третя в Європі.

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Нищівні зливи, затоплені будинки, град: в Україні вирувала негода (відео)

Протягом усього тижня по Україні йдуть дощі з грозами. Через негоду затоплені будинки й дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

Детальніше про наслідки негоди у різних областях України читайте у матеріалі «Главкома».