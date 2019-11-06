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    Королева Британії вирішила відмовитися від одягу з натурального хутра

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    Королева Британії вирішила відмовитися від одягу з натурального хутра

    Протягом багатьох років королева з'являлася в різних шубах і вбранні з натуральним хутром

    Королева Великої Британії Єлизавета II прийняла рішення з поточного року не носити одяг з натуральним хутром.

    Про це повідомляє DailyMail із посиланням на книгу мемуарів особистої радниці і головної модельєрки королеви Анджели Келлі.

    «Якщо її Величність повинна з'явитися на заході в особливо холодну погоду, з 2019 роки для того, щоб їй було тепло, буде використовуватися штучне хутро», — написала Келлі.

    Протягом багатьох років королева з'являлася в різних шубах і вбранні з натуральним хутром. З часом її ставлення до хутра змінилося. Крім того, Єлизавета II стала піддаватися критиці з боку екоактивістів. Деякі з нарядів королеви вже перешили, а натуральне хутро замінили штучним.

    Розведення тварин «на хутро» заборонено у Великій Британії вже майже 20 років, але експорт хутра з інших країн поки існує.

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