Королева Британії вирішила відмовитися від одягу з натурального хутра



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Протягом багатьох років королева з'являлася в різних шубах і вбранні з натуральним хутром

Королева Великої Британії Єлизавета II прийняла рішення з поточного року не носити одяг з натуральним хутром.

Про це повідомляє DailyMail із посиланням на книгу мемуарів особистої радниці і головної модельєрки королеви Анджели Келлі.

«Якщо її Величність повинна з'явитися на заході в особливо холодну погоду, з 2019 роки для того, щоб їй було тепло, буде використовуватися штучне хутро», — написала Келлі.

Протягом багатьох років королева з'являлася в різних шубах і вбранні з натуральним хутром. З часом її ставлення до хутра змінилося. Крім того, Єлизавета II стала піддаватися критиці з боку екоактивістів. Деякі з нарядів королеви вже перешили, а натуральне хутро замінили штучним.

Розведення тварин «на хутро» заборонено у Великій Британії вже майже 20 років, але експорт хутра з інших країн поки існує.