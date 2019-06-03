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    Королева Єлизавета II подарувала Трампу рідкісну книгу та набір ручок

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    <p>Візит Трампа до Великої Британії триватиме три дні</p> - Королева Єлизавета II подарувала Трампу рідкісну книгу та набір ручок

    Візит Трампа до Великої Британії триватиме три дні

    Фото: Jeff J Mitchell/Getty

    Єлизавета II прийняла Дональда і Меланію Трамп в Букінгемському палаці 3 червня

    Королева Великої Британії Єлизавета II подарувала президенту США Дональду Трампу рідкісне видання книги Вінстона Черчілля «Друга світова війна».

    Про це повідомляють ВВС News з посиланням на інформацію прес-служби Букінгемського палацу.

    Зазначається, що видання 1959 року з позолоченим обрізом переплетене в темно-червону обкладинку c позолотою. Зверху на обкладинці зображена золота монограма Єлизавети II. Також палітурку прикрашено стрічками ручної вишивки, виконаної в кольорах прапора США.

    Крім того, королева подарувала президенту США набір ручок Parker Duofold. До нього увійшли пір'яна і кулькова ручки, а також ручка c ексклюзивним дизайном для Єлизавети II - з обсидіановими вставками і королівською монограмою.

    Перша леді США Меланія Трамп отримала виконану за спецзамовленням срібну скриньку з емалевою накривкою ручної роботи. Її дизайн повторює оформлення стелі музичної кімнати Букінгемського палацу, з трояндами, квітами будяка і конюшиною - емблемами Англії, Шотландії та Ірландії.

    Як відомо, Єлизавета II прийняла Дональда і Меланію Трамп в Букінгемському палаці 3 червня. Президент США і принц Вельський Чарльз провели огляд військ. Потім королева показала гостям спеціально підібрану виставку експонатів з королівської колекції, присвячену історії відносин Великої Британії і США.

    Візит Трампа до Великої Британії триватиме три дні. Він став частиною європейського турне президента США, приуроченого до 75-річчя висадки союзних військ у Нормандії в 1944 році.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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