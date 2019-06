Королева Єлизавета II подарувала Трампу рідкісну книгу та набір ручок

Єлизавета II прийняла Дональда і Меланію Трамп в Букінгемському палаці 3 червня

Королева Великої Британії Єлизавета II подарувала президенту США Дональду Трампу рідкісне видання книги Вінстона Черчілля «Друга світова війна».

Про це повідомляють ВВС News з посиланням на інформацію прес-служби Букінгемського палацу.

Зазначається, що видання 1959 року з позолоченим обрізом переплетене в темно-червону обкладинку c позолотою. Зверху на обкладинці зображена золота монограма Єлизавети II. Також палітурку прикрашено стрічками ручної вишивки, виконаної в кольорах прапора США.

Крім того, королева подарувала президенту США набір ручок Parker Duofold. До нього увійшли пір'яна і кулькова ручки, а також ручка c ексклюзивним дизайном для Єлизавети II - з обсидіановими вставками і королівською монограмою.

Перша леді США Меланія Трамп отримала виконану за спецзамовленням срібну скриньку з емалевою накривкою ручної роботи. Її дизайн повторює оформлення стелі музичної кімнати Букінгемського палацу, з трояндами, квітами будяка і конюшиною - емблемами Англії, Шотландії та Ірландії.

Як відомо, Єлизавета II прийняла Дональда і Меланію Трамп в Букінгемському палаці 3 червня. Президент США і принц Вельський Чарльз провели огляд військ. Потім королева показала гостям спеціально підібрану виставку експонатів з королівської колекції, присвячену історії відносин Великої Британії і США.

The Queen, President Trump and the First Lady view a display of items from the Royal Collection illustrating the enduring relationship between the US and the UK. #USStateVisit pic.twitter.com/gPuI5Ziab6