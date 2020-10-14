Комп’ютерну томографію і рентген внесли до «ковідного» пакету: відтепер вони безкоштовні



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В Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб.

Послуги безкоштовні для пацієнтів з підозрою на COVID-19, які мають відповідне направлення

Відтепер пацієнти з підозрою на Covid-19 можуть зробити їх безкоштовно, якщо мають відповідне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.

Якщо ж за цю послугу вимагають гроші, треба залишити скаргу, зателефонувавши у контакт-центр Нацслужби здоров’я України за номером 1677 або написавши про цей випадок на сайті НСЗУ у розділі «Громадянам».

Як зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, аби МОЗ могло оперативно реагувати та ліквідувати подібні випадки, міністерству потрібен постійний контакт з суспільством щодо подібних ситуацій.

Коронавірус в Україні

Всього 276177

Хворіють 152249

Одужали 118699

Померли 5229

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420).

Одужали за минулу добу – 2137 людей (у попередній день 2152), померли 107 осіб (у попередній день 107).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.