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    Здоров'я

    Комп’ютерну томографію і рентген внесли до «ковідного» пакету: відтепер вони безкоштовні

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    В&nbsp;Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. - Комп’ютерну томографію і рентген внесли до «ковідного» пакету: відтепер вони безкоштовні
    В Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб.

    Послуги безкоштовні для пацієнтів з підозрою на COVID-19, які мають відповідне направлення

    Відтепер пацієнти з підозрою на Covid-19 можуть зробити їх безкоштовно, якщо мають відповідне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.

    Якщо ж за цю послугу вимагають гроші, треба залишити скаргу, зателефонувавши у контакт-центр Нацслужби здоров’я України за номером 1677 або написавши про цей випадок на сайті НСЗУ у розділі «Громадянам».

    Як зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, аби МОЗ могло оперативно реагувати та ліквідувати подібні випадки, міністерству потрібен постійний контакт з суспільством щодо подібних ситуацій.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      276177
    • Хворіють
      152249
    • Одужали
      118699
    • Померли
      5229

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420). 

    Одужали за минулу добу – 2137 людей (у попередній день 2152), померли 107 осіб (у попередній день 107).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.

    міністр гроші послуги коронавірус
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