Коронавірус допоміг російським мільярдерам стати багатшими



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Коронавірус допоміг російським мільярдерам стати багатшими

Кількість багатіїв за рік збільшилася на два відсотки

Загальні статки російських мільярдерів зросли в квітні - липні на 20 відсотків (до 467,6 мільярда доларів), випливає з доповіді Billionaires Insights 2020.

Кількість багатіїв за рік збільшилася на два відсотки (до 102 осіб).

Галузі, які забезпечили найбільше зростання добробуту, - фінанси, промисловість, медіа та розваги.

Загальний стан доларових мільярдерів у світі зросла на 27,5 відсотка під час пандемії коронавірусу, збільшившись до 10,2 трильйона доларів до липня 2020 року.

Це стало новим рекордом, попередній максимум в 8,9 трильйона доларів був зафіксований в кінці 2017 року.

Експерти пояснили, що збільшити стан багатіям допоміг V-подібний стрибок фондового ринку в квітні - липні нинішнього року.

Станом на 31 липня в світі налічувалося 2189 мільярдерів (в квітні їх було 2058). Сфери технологій і охорони здоров'я росли найшвидшими темпами (41,1 і 36,3 відсотка відповідно). Автори доповіді стверджують, що витрати заможних людей на благодійність також стали рекордними (близько 7,2 мільярда доларів).