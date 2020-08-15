Коронавірус: у Грузії скоротили термін обов'язкового карантину



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В Грузії зафіксовано 1 тис. 306 заражених коронавірусом Cоvid-19 Фото DW

12-денний карантин обов'язковий для всіх фізичних осіб, що прибувають з іноземних держав

Рішенням уряду Грузії термін обов'язкового карантину та ізоляції, режими яких діють в країні в зв'язку з пандемією Cоvid-19, скорочений з 14 до 12 днів. Відповідні зміни, внесені до постанови уряду від 23 травня «Про правила ізоляції та карантину», опубліковані в п'ятницю на сайті «Законодавчого вісника» Грузії.

Згідно з поправками, 12-денний карантин обов'язковий для всіх фізичних осіб, що прибувають з іноземних держав та / або контактували із зараженими коронавірусом. Такий самий термін відтепер буде поширюватися і на час перебування громадян в самоізоляції.

Термін може бути скорочений у разі переведення людини з карантину в самоізоляцію або із самоізоляції в карантин, якщо до переміщення в карантинну зону вона перебувала певну кількість днів у самоізоляції, або навпаки - до режиму самоізоляції перебувала в карантині.

Крім того, всі прибулі до Грузії особи на прикордонних пунктах повинні надати ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 72 години до приїзду, а громадянам, які не будуть переведені в карантинні зони, доведеться проходити ПЛР-тести кожні 72 години протягом 12 днів. Раніше цей термін становив також 14 днів.

У постанові зазначено, що іноземні громадяни будуть оплачувати тестування самі. Виняток становитимуть лише ті, у кого під час проведення першого тесту буде виявлений імуноглобулін «G», вони звільняються від подальших тестувань.

За останніми даними, в Грузії зафіксовано 1 тис. 306 заражених коронавірусом Cоvid-19, з них видужали 1085, померли 17 осіб. Під наглядом лікарів у стаціонарах залишається 261 пацієнт, в режимі карантину перебувають 7 тис. 597 осіб.

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