Коронавірус з нами назавжди. Вчені пояснили, чого очікувати від Covid-19 надалі

Із часом коронавірус перестане бути таким небезпечним, але для цього людям доведеться вакцинуватися від Covid-19

Вірус залишиться, але у людей виробиться імунітет проти нього

Пандемія ковіду вже майже рік триває в усьому світі. Останнім часом кількість інфікованих почало скорочуватися, адже багато країн вже запустили процес вакцинації населення. Проте вчені вважають, що Covid-19 стане ендемічним і залишиться тепер з людством назавжди.

Медики вважають, що з часом коронавірус перестане бути таким небезпечним і стане звичайним сезонним захворюванням. Які ризики є для людей і які є прогнози – про це йдеться у статті журналу Nature.

Більшість вчених переконані, що Covid-19 стане ендемічним і характерним для деяких місцевостей. З часом він перестане бути таким небезпечним і багато в чому це залежить від імунітету, який отримають люди в результаті перенесеного захворювання або вакцинації. Схожа ситуація склалася з грипом та іншими вірусами, які викликають застуду.

Науковий журнал Nature провів опитування серед імунологів, дослідників інфекційного захворювання і вірусологів, чи можна повністю знищити коронавірус. Понад 90% опитаних впевнені, що цей вірус стане пандемічним, і він буде циркулювати в певних групах населення протягом багатьох років.

«Викорінення цього вірусу прямо зараз багато в чому схоже на спробу спланувати будівництво сходів на Місяць. Це нереально», – вважає епідеміолог з Міннесотського університету Майкл Остерхольм.

Третина вчених вважає, що коронавірус можна буде зупинити в певних регіонах, але при цьому він продовжить поширюватися в інших. Спалахи будуть швидко придушуватися в районах, де є колективний імунітет і більшість населення буде вакциновано.

Ще один зі сценаріїв, які розглядають вчені – вірус залишиться, але у людей виробиться імунітет проти нього. Фахівець з інфекційних захворювань Дженні Лавин вважає, що коронавірус стане ще однією дитячою хворобою, яка в юному віці буде викликати легкий перебіг або відсутність симптомів.

Якщо вакцини від коронавірусу будуть мати пролонговану дію, то захворювання стане таким же явищем як кір. Але для цього людям доведеться вакцинуватися від Covid-19.

Додамо, що перша доза вакцини Pfizer-BioNTech показала ефективність у 85%.

Як відомо, 16 лютого Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини в Україні.

Між іншим, компанія Pfizer почала тестувати вакцину від коронавірусу на вагітних. Очікується, що у дослідженні візьмуть участь 4000 жінок на 24-34 тижнях вагітності у США, Аргентині, Бразилії, Канаді, Чилі, Мозамбіку, ПАР, Іспанії та Великій Британії.

Натомість Міністерство охорони здоров'я рекомендує вагітним жінкам відтермінувати щеплення до часу після завершення вагітності.

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Минулої ночі міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів з Києва у Пуне (Індія), щоб проконтролювали відправку партії вакцин від коронавірусу.

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