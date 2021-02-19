Німецький вчений оприлюднив «майже стовідсоткову» версію походження коронавірусу

Візендангер навів аргументи, що підкріплюють гіпотезу про лабораторне походження вірусу

Коронавірус міг з'явитися у результаті витоку з лабораторії у китайському місті Вухань, ймовірність цього складає 99,9%. Таку думку в інтерв'ю виданню ZDF висловив вчений-фізик із Німеччини, професор Роланд Візендангер (Roland Wiesendanger).

Із січня по грудень 2020 року вчений із Гамбурга проводив власне розслідування - аналізував наукові публікації та матеріали ЗМІ, а також обговорював те, що відбувається із безліччю колег, компетентних в даному питанні. «Я на 99,9% впевнений, що коронавірус з'явився в лабораторії», - заявив Візендангер, оскаржуючи версію Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У пресрелізі Гамбурзького університету відзначається, що робота Візендангера не претендує на науковість, проте в ній згадані вагомі аргументи, що підкріплюють описану гіпотезу.

Вчений наполягає, що низка непрямих доказів вказують на те, що витік у лабораторії - найбільш логічне пояснення ситуації з Covid-19. Зокрема, дослідник зауважив, що його колегам досі не вдалося виявити тварину, що заразила людину коронавірусом. Крім того, він звернув увагу на висловлені до початку пандемії побоювання щодо безпеки умов, які спостерігаються в Інституті вірусології у Вухані. Він упевнений, що першими інфікованими були співробітники лабораторії.

Аналізуючи версію про можливі природні носії коронавірусу, фахівець заперечив, що кажани, про які говорять в ВООЗ, живуть на відстані майже двох тисяч кілометрів від Вуханя, а значить, вони навряд чи можуть бути рознощиками Covid-19. Візендангер підкреслив, що його робота не призначена для наукової спільноти, його мета - спровокувати громадські дебати щодо допустимості досліджень, спрямованих на «штучне посилення вірусів».

На початку лютого експерти ВООЗ заявили, що відпрацювали чотири версії передачі коронавірусної інфекції людині - від тваринної, проміжної ланки, заморожених продуктів, а також через інцидент в лабораторії. Зазначалося, що останній із перерахованих варіантів визнали малоймовірним, тому вчені не планують його вивчати в подальшому.

У США з висновками фахівців не погодилися. Телеканал NBC News уточнював, що розвідка країни має інформацію про те, що Пекін намагався приховати джерело виникнення Covid-19 і його значення на ранніх етапах поширення інфекції.

Глава Держдепартаменту США також заявив про наявність даних про те, що коронавірус Covid-19 з’явився в лабораторії у Вухані.