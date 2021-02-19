  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Німецький вчений оприлюднив «майже стовідсоткову» версію походження коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Я на 99,9% впевнений, що коронавірус з'явився в лабораторії&raquo;, - заявив Роланд Візендангер - Німецький вчений оприлюднив «майже стовідсоткову» версію походження коронавірусу
    «Я на 99,9% впевнений, що коронавірус з'явився в лабораторії», - заявив Роланд Візендангер
    Фото: Uni Hamburg / Sebastian Engels

    Візендангер навів аргументи, що підкріплюють гіпотезу про лабораторне походження вірусу

    Коронавірус міг з'явитися у результаті витоку з лабораторії у китайському місті Вухань, ймовірність цього складає 99,9%. Таку думку в інтерв'ю виданню ZDF висловив вчений-фізик із Німеччини, професор Роланд Візендангер (Roland Wiesendanger).

    Із січня по грудень 2020 року вчений із Гамбурга проводив власне розслідування - аналізував наукові публікації та матеріали ЗМІ, а також обговорював те, що відбувається із безліччю колег, компетентних в даному питанні. «Я на 99,9% впевнений, що коронавірус з'явився в лабораторії», - заявив Візендангер, оскаржуючи версію Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

    У пресрелізі Гамбурзького університету відзначається, що робота Візендангера не претендує на науковість, проте в ній згадані вагомі аргументи, що підкріплюють описану гіпотезу.

    Вчений наполягає, що низка непрямих доказів вказують на те, що витік у лабораторії - найбільш логічне пояснення ситуації з Covid-19. Зокрема, дослідник зауважив, що його колегам досі не вдалося виявити тварину, що заразила людину коронавірусом. Крім того, він звернув увагу на висловлені до початку пандемії побоювання щодо безпеки умов, які спостерігаються в Інституті вірусології у Вухані. Він упевнений, що першими інфікованими були співробітники лабораторії.

    Аналізуючи версію про можливі природні носії коронавірусу, фахівець заперечив, що кажани, про які говорять в ВООЗ, живуть на відстані майже двох тисяч кілометрів від Вуханя, а значить, вони навряд чи можуть бути рознощиками Covid-19. Візендангер підкреслив, що його робота не призначена для наукової спільноти, його мета - спровокувати громадські дебати щодо допустимості досліджень, спрямованих на «штучне посилення вірусів».

    На початку лютого експерти ВООЗ заявили, що відпрацювали чотири версії передачі коронавірусної інфекції людині - від тваринної, проміжної ланки, заморожених продуктів, а також через інцидент в лабораторії. Зазначалося, що останній із перерахованих варіантів визнали малоймовірним, тому вчені не планують його вивчати в подальшому.

    У США з висновками фахівців не погодилися. Телеканал NBC News уточнював, що розвідка країни має інформацію про те, що Пекін намагався приховати джерело виникнення Covid-19 і його значення на ранніх етапах поширення інфекції.

    Глава Держдепартаменту США також заявив про наявність даних про те, що коронавірус Covid-19 з’явився в лабораторії у Вухані.

    Теги: США Німеччина медицина Китай розслідування наука вірус ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies