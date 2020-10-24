МОЗ підрахував, скільки грошей потрібно на розгортання шпиталю в столичному Палаці спорту



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Ляшко зазначив, що створення додаткових місць, окрім лікарень, в непристосованих приміщеннях – погана ідея

«Лише на обладнання ліжок у Палаці спорту потрібно 25 млн грн»

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко дав оцінку ідеї розгорнути «коронавірусні» шпиталі на базі Палацу спорту, виставкових центрів. В інтерв’ю «Главкому» санлікар зазначив, що створення додаткових місць, окрім лікарень, в непристосованих приміщеннях – погана ідея.

«Питання у тому, щоб не допускати до того, щоб відкривались непрофільні заклади охорони здоров’я. Щоб медична допомога надавалась не у Палаці спорту, не у виставкових центрах, або в інших непристосованих для цього приміщеннях, а у лікарнях. Досягти цього ми з вами можемо лише шляхом дотримання протиепідемічних норм. Для людей – це носіння маски, соціальна дистанція. Для бізнесу – створення умов, щоб люди цих вимог дотримувалися», – зазначив лікар.

Крім того, Ляшко визнав, що попри всі застереження, ризик збільшення кількості хворих є, тому потрібно буде готувати додаткові приміщення для госпіталізації.

«Місцеві адміністрації мають визначитися із цими закладами. Зараз уже є понад 400 лікарень, які приймають хворих з коронавірусною хворобою. Певні лікарні повністю зробимо винятково під «ковід». Там будуть проводитись і ургентні операції, і інші речі хворим з коронавірусною хворобою. У людей з «ковідом» є низка ургентних питань, які необхідно вирішувати невідкладно. Якщо ми говоримо про місто Київ, то плануємо додатково залучати ліжка Академії медичних наук, у них відкриваємо певні відділення, які будуть приймати або хворих з коронавірусною хворобою, або з соматичними хворобами. Це значно збільшує спроможність системи», – пояснив Ляшко.

Також, санлікар розповів про яку кількість нових ліжок ідеться.

«Дивіться, 38 тис. уже перепрофільовано, ми говоримо ще про 52 тисячі, які готові доєднатися. Це ще не стеля, є запас, який додатково буде розгортатися у разі потреби. Але слід розуміти, що не тільки ліжка потрібні, треба і медпрацівник. Питання в тому, якщо це буде проблема виключно системи охорони здоров’я, то ми досить швидко вичерпаємо свій ресурс. Без допомоги ЗМІ, людей бізнесу нам не справитись. Допомоги у плані комунікації про речі, які можуть врятувати життя – про дотримання протиепідемічних норм та правил», – наголосив Ляшко.

Санітарний лікар також оцінив, скільки коштів потрібно, аби у кразі крайньої потреби таки облаштувати шпиталь у столичному Палаці спорту.

«На обладнання ліжок в Палаці спорту необхідно близько 25 млн грн. Це мова про одну додаткову локацію. Лише на обладнання. Надалі до цієї суми потрібно додавати заробітну плату медикам, заходи з перепрофілювання, обладнання, харчування, каналізацію, вентиляцією. Питання не у вартості. Якщо ми говоримо у глобальному масштабі, то 25-30 млн грн для держави – не такі великі гроші. От, наприклад, ми перепрофілюємо цей заклад, і студенти 5-6 курсів, інтерни, волонтери, інші перепрофільовані спеціалісти – люди, які потенційно можуть надавати медичну допомогу, повинні підключатися. Не хочу нікого образити, але питання не лише в кількості медичних кадрів, медичного забезпечення, а і в якості медичної допомоги», – пояснив проблему Ляшко.

Нагадаємо, що 22 жовтня, в Україні вперше виявлено понад 7 тисяч нових Covid-хворих за добу.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.