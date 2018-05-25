Корупція в одеській поліції: одному з підозрюваних призначили півмільйона застави

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Фігуранти корупційної схеми налагодили систематичний збір хабарів від підприємців

Приморський міський суд Одеси обрав запобіжний захід для керівника Шевченківського відділу поліції Арсена Шваги у вигляді утримання його під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі півмільйона гривень.

«Суд, заслухавши докази зі сторін звинувачення і захисту, постановив: задовольнити клопотання прокуратури про обрання для підозрюваного в корупції Шваги запобіжного заходу на період слідства на термін 60 діб у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 528 тисяч гривень», – оголосив рішення слідчий суддя Віктор Іванов.

Відзначається, що сторона звинувачення звернулася до судді з клопотанням, щоб у разі прийняття рішення про можливість внесення підозрюваним застави визначити її розмір не менше, ніж у 2 мільйони гривень.

«У свою чергу, адвокат підсудного просив суд відпустити Швагу під особисте зобов'язання. Сторона захисту також оприлюднила деякі факти, які вважає порушеннями з боку працівників облуправління СБУ і облпрокуратури при затриманні офіцера поліції. Зокрема, правоохоронці нібито незаконно провели обшуки в квартирі затриманого і пред'явили аудіо- та відеодокази, які не можуть бути визнані законними доказами», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, співробітники облуправління СБУ і слідчі облпрокуратури ліквідували корупційну схему, яка діяла в Шевченківському відділенні поліції Одеси. За результатами спільної спецоперації, 21 травня було викрито та затримано при отриманні чергового хабаря від підприємця в.о. начальника Шевченківського відділення поліції, його заступника і заступника керівника сектору превенції. 22 травня повідомлено про підозру хабарництва керівнику сектору превенції відділення поліції, який передавав по вертикалі неправомірну вигоду керівництву.

За словами облпрокурора Олега Жученка, фігуранти корупційної схеми налагодили в 2017-2018 роках систематичний збір хабарів від підприємців, які спеціалізувалися на продажі підакцизних товарів, напоїв з автомобілів і стихійної торгівлі на території Приморського району Одеси без документації на дозвіл.

Джерело: Укрінформ