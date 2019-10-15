Костянтин Машовець презентує свою книгу «Діалоги з «нулів»-2»



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Книга є продовженням брутальних записок військового журналіста

15 жовтня в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить презентація книги «Діалоги з «нулів»-2» Костянтина Машовця, провідного експерта Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука, координатора групи «ІС» (координує діяльність мережі в окупованих районах Донбасу).

Дана книга є продовженням брутальних записок військового журналіста. Читач зможе ознайомитися з новими пригодами відомих йому героїв – розвідника «просто Васі», футбольного фаната, ротного «Жори-Бармалея» і їх комбата «Васильовича».

У книзі багато гумору та лайки. «Дітям до +21 і випускникам філологічних факультетів читати категорично не рекомендується», - жартує Машовець.

До слова, 14 жовтня, у День захисника України, на місті падіння гелікоптера Мі-8МТ на Донеччині, якого 24 червня 2014 року збили російські окупанти, було встановлено та урочисто відкрито меморіал Пам’яті загиблим.