У Росії прямо заявили, що дозволять Україні лише символічно контролювати окупований Донбас

Володимир Путін

Навіщо нам символічний суверенітет?

Мовою оригіналу

Если коротко - переговоры с Россией и их прокси из ЛДНР - пустая трата времени, поскольку Кремль просто валяет дурака и не собирается ничего выполнять.

Сами россияне не признают себя стороной конфликта и говорят, что не могут ничего гарантировать. И пока они занимают такую позицию, подписывать с ними какие-либо документы не имеет никакого смысла.

ЛНР и ДНР по факту являются российскими ЧВК. Следовательно, ни о чем договориться с ними также невозможно. ЧВК не заключают перемирия. Перемирия заключают те, кто нанимает ЧВК, но Россия отказывается признавать свое участие в войне, так что получается замкнутый круг. При этом представители Кремля открыто заявляют, что не собираются возвращать Украине контроль над ОРДЛО даже в том случае, если мы согласимся выполнять минские соглашения. В частности, об этом вчера написал в своем телеграмм-канале человек Суркова - политолог Алексей Чеснаков, который курирует в РФ вопросы Донбасса: «Нужно быть реалистами. Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от минских соглашений Украина не получит», - написал он. Какой смысл при таком подходе продолжать какие-либо переговоры с Россией - не понятно. Если там все равно прямым текстом говорят, что позволят нам только символически контролировать ОРДЛО, то для чего нам это нужно? Зачем нам символический суверенитет? Чтобы что?

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»