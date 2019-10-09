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    Думки вголос

    У Росії прямо заявили, що дозволять Україні лише символічно контролювати окупований Донбас

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Путін - У Росії прямо заявили, що дозволять Україні лише символічно контролювати окупований Донбас
    Володимир Путін

    Навіщо нам символічний суверенітет?

    Мовою оригіналу

    Если коротко - переговоры с Россией и их прокси из ЛДНР - пустая трата времени, поскольку Кремль просто валяет дурака и не собирается ничего выполнять.

    Сами россияне не признают себя стороной конфликта и говорят, что не могут ничего гарантировать. И пока они занимают такую позицию, подписывать с ними какие-либо документы не имеет никакого смысла.

    ЛНР и ДНР по факту являются российскими ЧВК.

    Следовательно, ни о чем договориться с ними также невозможно. ЧВК не заключают перемирия. Перемирия заключают те, кто нанимает ЧВК, но Россия отказывается признавать свое участие в войне, так что получается замкнутый круг.

    При этом представители Кремля открыто заявляют, что не собираются возвращать Украине контроль над ОРДЛО даже в том случае, если мы согласимся выполнять минские соглашения.

    В частности, об этом вчера написал в своем телеграмм-канале человек Суркова - политолог Алексей Чеснаков, который курирует в РФ вопросы Донбасса:

    «Нужно быть реалистами. Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от минских соглашений Украина не получит», - написал он.

    Какой смысл при таком подходе продолжать какие-либо переговоры с Россией - не понятно. Если там все равно прямым текстом говорят, что позволят нам только символически контролировать ОРДЛО, то для чего нам это нужно? Зачем нам символический суверенитет? Чтобы что?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас ДНР ЛНР Мінські угоди війна ОРДЛО суверенітет
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