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    Мінекономіки обіцяє не змушувати усіх підприємців встановлювати платіжні термінали

    Кілька підприємців навіть зможуть використовувати один платіжний термінал
    Мінекономіки зобов'яже продавців і постачальників послуг надавати клієнтам можливість безготівкового розрахунку, але не вимагатиме обов'язкової установки платіжних терміналів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі. «Постанова зобов'язує продавців і постачальників послуг надати клієнтам
    • Сьогодні, 07:35
    • Розсилка
    Платіжний термінал
    Платіжний термінал

    Кілька підприємців навіть зможуть використовувати один платіжний термінал

    Мінекономіки зобов'яже продавців і постачальників послуг надавати клієнтам можливість безготівкового розрахунку, але не вимагатиме обов'язкової установки платіжних терміналів.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

    «Постанова зобов'язує продавців і постачальників послуг надати клієнтам можливість оплатити товар або послугу безготівково: або з використанням електронних платіжних засобів і платіжних пристроїв, або через електронні платіжні сервіси», - йдеться в повідомленні.

    У міністерстві нагадують, що така норма передбачена законом «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

    «Це не зобов'язує всіх підприємців в обов'язковому порядку встановлювати платіжні термінали. Підприємці можуть організувати розрахунки за допомогою платіжних сервісів, які не вимагають наявності фізичного платіжного пристрою» - додали в міністерстві.

    «Наприклад, оплату можна буде здійснювати через інтернет-банкінг, платіжні сервіси онлайн, з використанням mVisa, QR-коду, через переказ з карти на карту тощо», - відзначають в Мінекономрозвитку.

    У той же час, згідно з повідомленням, ця постанова спрощує використання звичайних платіжних терміналів: підприємці не будуть зобов'язані їх купувати, але отримають можливість орендувати такі пристрої, або навіть отримати їх безкоштовно на умовах банків-еквайерів.

    «Крім того, кілька підприємців можуть використовувати один термінал, адже технологічна можливість здійснення зарахувань на різні рахунки через один пристрій вже давно реалізована виробниками і банками», - наголошується в повідомленні.

    Крім того, введення обов'язку здійснення безготівкових розрахунків не обмежує підприємців у використанні готівки в межах діючих правил.

    До слова, за прогнозом Світового банку, економіка України може прискорити зростання на 4% в рік.

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