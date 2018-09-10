Кожен четвертий українець хоче відродження СРСР – соцопитування графіка



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Звичайний магазин за радянських часів

Незважаючи на такі оцінки радянського періоду, ідея незалежності України має підтримку абсолютної більшості громадян по всіх регіонах

Ностальгія за радянським періодом властива для великої частини громадян України, особливо на Сході та Півдні.

Про це свідчать соціологічного опитування, проведеного «Кальміуською групою» в партнерстві з компанією GfK Ukraine.

43% населення загалом та 51% жителів Донбасу вважають, що їхнє життя чи життя їхніх сімей в радянські часи було кращим, натомість не згодні з цим 42% та 31%, відповідно.

У цілому, що життя у радянський період було кращим, вважають трохи більше 50% опитаних на Донбасі, Сході та Півдні України.

У Центрі майже рівна кількість тих хто вважає, що життя до 1991 року було кращим, та тими, хто так не вважає (42% проти 43%).

Лише на Заході кількість громадян, що вважають, що зараз життя їхніх сімей краще, ніж було у радянський період, відчутно перевищує кількість тих, хто так не вважає (54% проти 31%).





Відзначається, що по всіх регіонах достатньо велика кількість людей не визначилася із відповіддю (від 15% до 18%).

Кожен четвертий загалом в Україні (25%) та третій на Донбасі зокрема (36%) хотіли би, щоб Радянський Союз відродився, і Україна була його частиною, а 68% та 51%, відповідно, не хотіли би, щоб це сталося.

Утім соціологи зазначають, що, незважаючи на такі оцінки радянського періоду, ідея незалежності України має підтримку абсолютної більшості громадян по всіх регіонах.

49% населення загалом і 37% жителів Донбасу цілком або скоріше підтримують декомунізацію в Україні. Натомість третина населення України (34%) і близько половини населення Донбасу (46%) – не підтримують.

Найпоширенішими причинами непідтримки декомунізації є повага до радянського минулого та переконання у тому, що нині існують більш нагальні проблеми, ніж декомунізація.

Дослідження проводилося з 4 по 20 червня 2018 року в усіх областях України за винятком непідконтрольної частини Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

Методом телефонного інтерв’ю з дзвінками на випадкові мобільні телефони було опитано 1966 респондентів, з них 540 – з Донецької та Луганської областей (території, підконтрольні українському уряду).

Максимальна похибка складає: для України – не більше 2,5%, для Донецької та Луганської областей – не більше 4,9%.