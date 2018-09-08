Бойовики затримали підлітків за руйнування пам’ятника шахтарям



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Рештки пам’ятника

Від стели, яка становила основну частину монумента, практично нічого не залишилося

У місті Макіївка, що на окупованій території Донеччини, бойовики «ДНР» затримали групу підлітків віком 14-16 років. Про це 8 вересня повідомила «Новинарня» з посиланням на ЗМІ бойовиків.

Затриманих звинуватили в підпалі пам’ятника працівникам шахти № 13-біс, загиблим під час Другої світової війни.

«Передбачається, що вони були завербовані спецслужбами України», – пишуть ЗМІ бойовиків з посиланням на джерело в силових органах угруповання.

Пам’ятник шахтарям практично повністю зруйнований. За даними сепаратистських ресурсів і судячи з фото, від стели, яка становила основну частину монумента, залишився обгорілий металевий каркас. Навколо нього розкидані пошкоджені вогнем уламки барельєфів, що зображали обличчя радянських військових, та розбиті плити з іменами загиблих гірників.

Зловмисники перед підпалом нібито облили стелу бензином.

Інцидент стався в дні відзначення 75-ї річниці Дня звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників.

Нагадаємо, у вересні 2016 року бойовики «ДНР» затримали п’ятьох неповнолітніх жителів Ясинуватої. Їх звинуватили в диверсійній діяльності за вказівкою українських спецслужб. Надалі підлітків намагалися звільнити з ОРДО або ж включити до списків на обмін, але марно.

30 серпня уповноважена президента України з питань мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила про те, що їхня подальша доля невідома.