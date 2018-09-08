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    Події в Україні

    Бойовики затримали підлітків за руйнування пам’ятника шахтарям

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    Рештки пам&rsquo;ятника - Бойовики затримали підлітків за руйнування пам’ятника шахтарям
    Рештки пам’ятника

    Від стели, яка становила основну частину монумента, практично нічого не залишилося

    У місті Макіївка, що на окупованій території Донеччини, бойовики «ДНР» затримали групу підлітків віком 14-16 років. Про це 8 вересня повідомила «Новинарня» з посиланням на ЗМІ бойовиків.

    Затриманих звинуватили в підпалі пам’ятника працівникам шахти № 13-біс, загиблим під час Другої світової війни.

    «Передбачається, що вони були завербовані спецслужбами України», – пишуть ЗМІ бойовиків з посиланням на джерело в силових органах угруповання.

    Пам’ятник шахтарям практично повністю зруйнований. За даними сепаратистських ресурсів і судячи з фото, від стели, яка становила основну частину монумента, залишився обгорілий металевий каркас. Навколо нього розкидані пошкоджені вогнем уламки барельєфів, що зображали обличчя радянських військових, та розбиті плити з іменами загиблих гірників.

    Зловмисники перед підпалом нібито облили стелу бензином.

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    Бойовики затримали підлітків за руйнування пам’ятника шахтарям
    Бойовики затримали підлітків за руйнування пам’ятника шахтарям
    Бойовики затримали підлітків за руйнування пам’ятника шахтарям
    Бойовики затримали підлітків за руйнування пам’ятника шахтарям

    Інцидент стався в дні відзначення 75-ї річниці Дня звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників.

    Нагадаємо, у вересні 2016 року бойовики «ДНР» затримали п’ятьох неповнолітніх жителів Ясинуватої. Їх звинуватили в диверсійній діяльності за вказівкою українських спецслужб. Надалі підлітків намагалися звільнити з ОРДО або ж включити до списків на обмін, але марно.

    30 серпня уповноважена президента України з питань мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила про те, що їхня подальша доля невідома.

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