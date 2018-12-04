Кожен киянин користується двома платіжними картками, - НБУ



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У Києві на одну тисячу населення припадає 17,8 POS-терміналів (по Україні - 6,7 шт./тисячу населення).

На одного киянина припадає вдвічі більше активних платіжних карток, ніж в цілому по Україні

Київ є лідером за середньою кількістю активних платіжних карток на одного мешканця в Україні. Про це написав директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олександр Яблунівський на сторінці у Facebook.

Під час панельної дискусії про інновації у фінансових технологіях у рамках Інвестиційного форуму міста Києва Яблунівський зазначив, що по Україні цей показник становить в середньому одну картку, а в Києві удвічі більше - дві активні картки на одного киянина.

Крім того, у Києві на одну тисячу населення припадає 17,8 POS-терміналів (по Україні - 6,7 шт./тисячу населення). «Вищою є і частка безготівкових операцій у загальній кількості операцій з платіжними картками - близько 56% у Києві (в цілому по країні - 44,3% за результатами дев’яти місяців цього року)», - повідомив Яблунівський.

Він додав, що у 2015 році Київ став п’ятим містом у світі (після Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго та Бухареста), де сплатити за проїзд у метро можна безпосередньо на турнікеті банківською карткою.