Країни Балтії погодили відключення від російської електромережі до 2025 року

Країни Балтії прагнуть якнайшвидше позбавитися залежності від Росії

Країни Балтії уклали угоду про відключення від російської мережі електропостачання та синхронізації країн Балтії з європейською мережею раніше 2025 року. Про це заявила парламентський секретар Міністерства економіки Латвії Ілзе Індріксоне на засіданні комісії Сейму з публічних витрат та ревізій, повідомляє Delfi.

Чиновниця повідомила про домовленість між Латвією, Литвою та Естонію про те, що не варто тягнути із проєктом синхронізації до 2025 року, це можна зробити і раніше. «Міністр (економіки) Яніс Вітенбергс звернувся за підтримкою до Європи, щоб ці рішення можна було реалізувати швидше», – сказала Індріксон.

Вона зазначила, що на передчасне відключення також знадобиться додаткове фінансування, але вже зараз це забезпечить набагато більшу безпеку електропостачання.

Латвія, Литва та Естонія разом із Росією та Білорусією досі працюють у пострадянській системі БРЕЛЛ, у якій частота централізовано регулюється з Росії. Приєднання до континентальних європейських мереж, яке дозволить енергосистемам країн Балтії працювати у синхронному режимі з Польщею, Німеччиною та іншими країнами Європи, передбачено не пізніше 2025 року.

Добігла кінця тринадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Протягом доби противник знизив темп наступальної операції, застосовуючи, переважно, ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі.