Російський «Сбєрбанк» може потрапити під жорсткі санкції

Німеччина може підтримати санкції проти найбільшого російського державного банку

Зокрема. Німеччина вже днями може проголосувати за відключення банку від системи SWIFT-платежів

Найбільший державна фінансова установа в Росії – «Сбєрбанк» – найближчим часом може потрапити під санкції. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, російський банк можуть відключити від SWIFT.

Таке рішення вже найближчими днями може підтримати Німеччина. Країна також може віддати свій голос за поетапне нафтове ембарго у шостому пакеті санкцій ЄС.

Ситуацію із новим пакетом санкцій уже прокоментували в Офісі президента України.

«Дуже важливими також є санкції проти російського Газпромбанку, у якому РФ намагається примусити країни ЄС відкривати рахунки у рублях для розрахунків за газ», – сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС відключив сім російських банків від SWIFT.

Банкам дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій. Це стосувалося банку ВТБ (другий за величиною в Росії), банк «Відкриття», «Новікомбанк», «Промзв'язокбанк», «Банк Росія», «Совкомбанк» та ВЕБ.Банки із цього списку обрані на основі зв'язків із російською державою.